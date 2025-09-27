szeptember 27., szombat

Enyhén emelkedett a Duna vízállása több szakaszon

Az őszi idő beköszöntével a Duna is változó arcát mutatja. A vízállás egyes szakaszokon növekedett, de továbbra sem érte el a megszokott szintet.

Duol.hu

A Duna vízszintje továbbra is alacsony, de több helyen kisebb emelkedést tapasztaltak. A folyó hőmérséklete szakaszonként enyhén változik, de összességében továbbra is kellemesen hűvös. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak, íme a vízállás.

vízállás
A vízállás továbbra is alacsony, de néhol kisebb emelkedés tapasztalható

Vízállás: Továbbra is alacsony a vízszint, de néhol növekedést mértek

A Duna vízszintje továbbra is kisebb ingadozásokkal, de összességében csökkenő tendenciát mutat a környező településeknél. Az elmúlt nap adatai alapján azonban több helyszínen is enyhe emelkedés figyelhető meg.

Ercsi térségében –12 centiméteres vízállást mértek, ami 11 centiméterrel magasabb az előző napi értéknél. Adonynál jelenleg 8 centiméteren áll a folyó, ez 10 centiméteres növekedést jelent. Itt a Duna hőmérséklete 17,9 °C.

Dunaújvárosnál –16 centiméteres vízszintet jegyeztek fel, szintén 10 centiméterrel többet, mint egy nappal korábban. A víz hőmérséklete ebben a térségben 16,9 °C.

A legjelentősebb eltérés Dunaföldvárnál tapasztalható: itt jelenleg –134 centiméteren áll a Duna, ami ugyan jóval alacsonyabb, mint a fentebb említett szakaszokon, ám a tegnapi adatokhoz képest itt is 10 centiméterrel emelkedett a vízszint. A folyó hőmérséklete Dunaföldvárnál 18,1 °C.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

 

