További növekedést jelez a Duna vízállása

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben kisebb, de folyamatos emelkedést mutat. A települések között eltérések figyelhetők meg, de az adatok alapján mindenhol magasabb vízállást mértek, mint egy nappal korábban. A folyó szintje összességében továbbra is alacsony marad. A mérések a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállás adatai alapján több településen is emelkedés volt tapasztalható az elmúlt időszakban.

Az értékek a vízállás enyhe növekedését jelzik

A Duna vízszintje továbbra is lassan, de folyamatosan emelkedik a környező településeknél.

Ercsi térségében jelenleg 13 centiméteres vízállást mértek, ami 2 centiméterrel haladja meg az előző napi értéket. A folyó hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Adonynál 32 centiméteres vízszintet regisztráltak, ez azonban nem jelent változást tegnaphoz képest. A folyó hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Dunaújvárosnál 7 centiméteres vízállást jegyeztek fel, ami 4 centiméterrel magasabb a tegnapinál. A folyó hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Dunaföldvárnál -109 centiméteres vízállást mutattak a mérőműszerek, ez 4 centiméteres emelkedést jelent az előző naphoz viszonyítva. A folyó hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.