szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

11°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folyó

3 órája

További növekedést jelez a Duna vízállása

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

A Duna vízszintje napról napra kisebb változásokat mutat, a legfrissebb adatok pedig jól érzékeltetik a jelenlegi állapotot. Íme a környék mérési eredményei.

Duol.hu

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben kisebb, de folyamatos emelkedést mutat. A települések között eltérések figyelhetők meg, de az adatok alapján mindenhol magasabb vízállást mértek, mint egy nappal korábban. A folyó szintje összességében továbbra is alacsony marad. A mérések a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállás adatai alapján több településen is emelkedés volt tapasztalható az elmúlt időszakban.

Az értékek a vízállás enyhe növekedését jelzik

A Duna vízszintje továbbra is lassan, de folyamatosan emelkedik a környező településeknél.

Ercsi térségében jelenleg 13 centiméteres vízállást mértek, ami 2 centiméterrel haladja meg az előző napi értéket. A folyó hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Adonynál 32 centiméteres vízszintet regisztráltak, ez azonban nem jelent változást tegnaphoz képest. A folyó hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Dunaújvárosnál 7 centiméteres vízállást jegyeztek fel, ami 4 centiméterrel magasabb a tegnapinál. A folyó hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Dunaföldvárnál -109 centiméteres vízállást mutattak a mérőműszerek, ez 4 centiméteres emelkedést jelent az előző naphoz viszonyítva. A folyó hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu