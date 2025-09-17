Enyhe vízszintemelkedés a térségben

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben nem mutatott számottevő változást. Bár a települések között kisebb eltérések tapasztalhatók, a folyó szintje továbbra is alacsony marad. Ercsinél, Adonynál és Dunaújvárosnál enyhe emelkedés figyelhető meg, míg Dunaföldváron kismértékű csökkenés történt. Az alábbi adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállás adatai alapján több településen is enyhe növekedés volt tapasztalható az elmúlt időszakban.

A vízállás enyhe növekedést jelez

A Duna továbbra is folyamatos mozgásban van a környező települések térségében. A legfrissebb mérési adatok alapján enyhe, alig észrevehető vízszintemelkedés tapasztalható, de jelentős változás továbbra sem történt.

Ercsi térségében jelenleg 20 centiméteres a vízállás, ami 5 centiméterrel magasabb, mint egy nappal korábban.

Adonynál 37 centimétert mértek, ez 2 centis emelkedést jelent az előző naphoz képest. A víz hőmérséklete itt 20,5 °C.

Dunaújvárosnál most 10 centiméteres a vízállás, ami 1 centiméterrel haladja meg a tegnapi értéket. A Duna hőmérséklete 19,4 °C.

Dunaföldvárnál viszont -108 centiméteres szintet regisztráltak, ez -3 centis csökkenést jelent. A víz hőfoka itt 19,9 °C.