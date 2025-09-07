szeptember 7., vasárnap

Csökkenő vízszint a part menti településeknél

A Duna mentén élők nap mint nap változó látványban részesülnek, a legújabb mérések szerint a vízszint tovább apad, miközben a folyó hőmérséklete még mindig a nyarat idézi.

Duol.hu

A térségben tovább csökken a Duna vízállása: a mérések szinte mindenhol a negatív tartomány közelében, illetve az alatt járnak. A folyó hőmérséklete ugyanakkor 22 fok körül mozog, így továbbra is kellemesen meleg. Íme a legfrissebb adatok a hydroinfo.hu-ról.

vízállás
A vízállás adatai szerint most is apadóban van a Duna.

Az adatok szerint a Duna vízállása mindenütt lassan, de folyamatosan süllyed

Ercsinél jelenleg –5 centiméter a vízszint, ami az elmúlt napban további 5 centiméterrel csökkent. Adonynál 15 centimétert mértek, itt is 5 centiméteres apadás figyelhető meg, a víz hőmérséklete pedig 21,9 °C.

Dunaújváros térségében már negatív értéket mutat a mérce: –10 centimétert, ami 24 óra alatt 7 centiméterrel lett alacsonyabb. A víz hőmérséklete itt 21,5 °C.

Dunaföldvárnál még ennél is mélyebb szintet regisztráltak, –127 centimétert, amely az elmúlt egy napban további 7 centivel esett vissza. A víz hőmérséklete ezen a szakaszon 21,6 °C.

 

