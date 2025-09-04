szeptember 4., csütörtök

Duna

3 órája

A folyó vízállása jelenleg is az alacsony tartományban marad

Fontos folyamatosan nyomon követni a Duna állapotát, hiszen a vízszint ingadozásai közvetlen hatással vannak a környéken élőkre.

Duol.hu

A Duna vízállása állandóan változik, naponta más-más értékeket mutatva. Az aktuális értékek nemcsak a hajózás biztonsága miatt fontosak, hanem a helyi lakosok mindennapi életére is hatással vannak. A hydroinfo.hu adatai alapján most áttekintjük, hogyan változott a folyó állapota a környéken az elmúlt időszakban.

vízállás
Vízállás: Tovább csökken a Duna vízszintje a térségben

A vízállás változatlanul az alacsony szinten mozog

A térségben a Duna vízszintje továbbra is alacsony, a friss adatok azonban helyenként eltérő változásokat mutatnak. A víz hőmérséklete viszont kedvező, nagyjából 22 °C körül alakul.

Ercsinél a vízállás jelenleg 7 centiméter, ami az elmúlt 24 órában -15 centimétert csökkent. Adonynál 26 centimétert mértek, itt -16 centiméteres csökkenés történt, a víz hőmérséklete pedig 22,7 fok.

Dunaújvárosnál a vízszint 2 centiméter, ami 24 óra alatt -16 centiméterrel csökkent, a hőmérséklet 21,8 fok.

Dunaföldvárnál a Duna továbbra is negatív értéket mutat: a vízszint –112 centiméter, ami egy nap alatt -15 centiméterrel lett kevesebb. A víz hőmérséklete itt 22,1 fok.

A térségben a folyó vízszintje tartósan alacsonyan áll, de a hőmérsékleti körülmények még mindig kedvezőek.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
