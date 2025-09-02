szeptember 2., kedd

A vízszint lassú emelkedést mutat a térségben

A Duna rendszeres figyelemmel kísérése nélkülözhetetlen, mivel a vízszint változása közvetlen hatással van a helyi lakosokra.

A Duna vízállása állandóan ingadozik, napról napra változó képet mutat. Az aktuális értékek nemcsak a hajózás biztonsága miatt fontosak, hanem a helyi lakosok mindennapi életére is hatással vannak. A hydroinfo.hu adatai alapján most áttekintjük, hogyan változott a folyó állapota a környéken az elmúlt időszakban.

Vízállás: Tovább csökken a Duna vízszintje a térségben

A folyó vízállása továbbra is alacsony, de lassan emelkedik

A Duna vízszintje a térségben továbbra is alacsony, a legújabb mérések pedig helyenként eltérő változásokat jeleznek. A folyó hőmérséklete viszont továbbra is kellemes, nagyjából 22 fok körül mozog.

Ercsinél a vízállás jelenleg 21 centiméter, ami az elmúlt napban 16 centiméterrel emelkedett. Adonynál 38 centimétert mértek, itt 13 centiméteres növekedés történt, a víz hőmérséklete pedig 21,8 fok.

Dunaújvárosnál a vízszint 8 centiméter, ami 24 óra alatt 9 centiméterrel nőtt, a hőmérséklet 21,4 fok.

Dunaföldvárnál továbbra is negatív értékeket mutat a Duna: a vízszint -112 centiméter, ami egy nap alatt 4 centiméterrel emelkedett. A víz hőmérséklete itt 21,6 fok.

Összességében a folyó ezen a szakaszon továbbra is alacsony vízállású, miközben a hőmérséklet még mindig kedvező.

 

