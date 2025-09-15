Több térségben is enyhe csökkenést mutatott a vízállás

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben nem mutatott jelentős elmozdulást. Bár a települések között kisebb eltérések tapasztalhatók, a folyó vízszintje továbbra is alacsonyan maradt. Az alábbi adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállás adatai szerint több településnél is jelentős változás történt

A vízállás újra csökkenő tendenciát mutat

A Duna továbbra is mozgásban van a környékbeli településeknél, a legfrissebb mérések pedig jelentősebb változásokat nem mutatnak. Ercsinél 28 centiméter a vízállás, amely az elmúlt 24 órában -4 centiméterrel csökkent.

Adonynál 45 centimétert mértek, itt -5 centis eltérés látszik, miközben a víz hőmérséklete 21,1 °C.

Dunaújvárosnál jelenleg 20 centiméter a vízállás, ami egy nap alatt -3 centit változott, a víz hőmérséklete pedig 20 °C. Dunaföldvárnál -98 centiméteres vízszintet mértek, ahol -5 centiméteres változás történt, a hőmérséklet pedig 20,7 °C.