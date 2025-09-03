Továbbra is alacsony a vízállás, enyhe növekedéssel

A Duna vízállása állandóan ingadozik, napról napra változó képet mutat. Az aktuális értékek nemcsak a hajózás biztonsága miatt fontosak, hanem a helyi lakosok mindennapi életére is hatással vannak. A hydroinfo.hu adatai alapján most áttekintjük, hogyan változott a folyó állapota a környéken az elmúlt időszakban.

Vízállás: Tovább csökken a Duna vízszintje a térségben

A folyó vízállása továbbra is az alacsony tartományban van

A térségben a Duna vízszintje továbbra is alacsony, a friss adatok azonban helyenként eltérő változásokat mutatnak. A víz hőmérséklete viszont kedvező, nagyjából 22 °C körül alakul.

Ercsinél a vízállás jelenleg 23 centiméter, ami az elmúlt 24 órában -9 centiméterrel csökkent. Adonynál 42 centimétert mértek, itt -8 centiméteres csökkenés történt, a víz hőmérséklete pedig 22,7 fok.

Dunaújvárosnál a vízszint 18 centiméter, ami 24 óra alatt -4 centiméterrel csökkent, a hőmérséklet 22,0 fok.

Dunaföldvárnál a Duna továbbra is negatív értéket mutat: a vízszint –97 centiméter, ami egy nap alatt 2 centiméterrel emelkedett. A víz hőmérséklete itt 22,2 fok.

A folyó vízállása ezen a részen tartósan alacsony, miközben a hőmérsékleti viszonyok továbbra is kedvezőek.