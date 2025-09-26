Kisebb vízszintemelkedést mértek a Dunán

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben kisebb emelkedést mutatott, több településen néhány centiméterrel magasabb szintet mértek. Bár a helyszínek között van eltérés, a folyó szintje összességében továbbra is alacsony marad. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállás adatai alapján a legtöbb helyen néhány centiméterrel magasabb vízszintet rögzítettek mint korábban.

A vízállás továbbra is alacsony, de egyes szakaszokon enyhe emelkedés látszik

A Duna vízszintje továbbra is enyhe, de folyamatos változásban van a környező településeknél, az adatok szerint összességében csökkenő tendenciát mutat.

Ercsi térségében jelenleg –24 centiméteres vízállást mértek, ami az előző naphoz képest 5 centiméteres emelkedést jelent.

Adonynál a vízszint –3 centiméter, ez 4 centiméterrel magasabb az előző napi értéknél. A folyó hőmérséklete itt 18,6 °C.

Dunaújvárosnál a vízállás –27 centiméter, szintén 4 centiméteres növekedéssel az előző naphoz képest. A Duna hőmérséklete ebben a térségben 17,8 °C.

Dunaföldvárnál viszont jóval alacsonyabb szintet mértek: jelenleg –144 centiméter a vízállás, ami ugyanakkor 4 centiméterrel magasabb a tegnapinál. A víz hőmérséklete itt 18,8 °C.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.