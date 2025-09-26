szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

13°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folyó

1 órája

Kisebb vízszintemelkedést mértek a Dunán

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

A Duna vízszintje továbbra is változó, a friss mérések pedig pontosan jelzik az aktuális állapotot. Íme a környék adatai.

Duol.hu

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben kisebb emelkedést mutatott, több településen néhány centiméterrel magasabb szintet mértek. Bár a helyszínek között van eltérés, a folyó szintje összességében továbbra is alacsony marad. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállás adatai alapján a legtöbb helyen néhány centiméterrel magasabb vízszintet rögzítettek mint korábban.

A vízállás továbbra is alacsony, de egyes szakaszokon enyhe emelkedés látszik

A Duna vízszintje továbbra is enyhe, de folyamatos változásban van a környező településeknél, az adatok szerint összességében csökkenő tendenciát mutat.

Ercsi térségében jelenleg –24 centiméteres vízállást mértek, ami az előző naphoz képest 5 centiméteres emelkedést jelent.

Adonynál a vízszint –3 centiméter, ez 4 centiméterrel magasabb az előző napi értéknél. A folyó hőmérséklete itt 18,6 °C.

Dunaújvárosnál a vízállás –27 centiméter, szintén 4 centiméteres növekedéssel az előző naphoz képest. A Duna hőmérséklete ebben a térségben 17,8 °C.

Dunaföldvárnál viszont jóval alacsonyabb szintet mértek: jelenleg –144 centiméter a vízállás, ami ugyanakkor 4 centiméterrel magasabb a tegnapinál. A víz hőmérséklete itt 18,8 °C.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu