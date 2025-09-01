A vízszint stagnál a térségben!

A Duna vízállása állandó mozgásban van, szintje napról napra eltérő képet mutat. Az aktuális vízszint nemcsak a hajózás biztonsága, hanem a helyben élők mindennapjai szempontjából is fontos adat. A hydroinfo.hu mérései alapján most megmutatjuk, miként alakult a folyó állapota a térségben az elmúlt időszakban.

Vízállás: Tovább csökken a Duna vízszintje a térségben

A folyó vízállása továbbra is visszaeső tendenciát mutat

A Duna vízszintje a térségben továbbra is alacsony, a legfrissebb mérések a korábbi értékekhez képest változó adatokat mutatnak. A folyó hőmérséklete azonban továbbra is kellemes, körülbelül 22 fok.

Ercsinél a vízállás 5 centiméter, ami az elmúlt 24 órában 1 centiméterrel nőtt. Adonynál 37 centimétert mértek, itt 12 centiméteres emelkedés történt, miközben a hőmérséklet 21,8 fok.

Dunaújvárosnál a vízszint 7 centiméter, ami egy nap alatt 8 centiméterrel nőtt. A víz hőmérséklete 21,4 fok.

Dunaföldvárnál a Duna továbbra is negatív tartományban van: a vízszint -112 centiméter, ami 24 óra alatt 4 centiméterrel emelkedett. A hőmérséklet 21,6 fok.

Összességében a folyó ezen a szakaszon alacsony vízállással rendelkezik, miközben a hőmérséklet továbbra is komfortos.