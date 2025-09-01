szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

15°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízállás

40 perce

A vízszint stagnál a térségben!

Címkék#Hydroinfo#vízszint#térség#adatok

A Duna állapotának folyamatos ellenőrzése elengedhetetlen, hiszen a vízszint alakulása közvetlenül érinti a helyi közösséget.

Duol.hu

A Duna vízállása állandó mozgásban van, szintje napról napra eltérő képet mutat. Az aktuális vízszint nemcsak a hajózás biztonsága, hanem a helyben élők mindennapjai szempontjából is fontos adat. A hydroinfo.hu mérései alapján most megmutatjuk, miként alakult a folyó állapota a térségben az elmúlt időszakban.

vízállás
Vízállás: Tovább csökken a Duna vízszintje a térségben

A folyó vízállása továbbra is visszaeső tendenciát mutat

A Duna vízszintje a térségben továbbra is alacsony, a legfrissebb mérések a korábbi értékekhez képest változó adatokat mutatnak. A folyó hőmérséklete azonban továbbra is kellemes, körülbelül 22 fok.

Ercsinél a vízállás 5 centiméter, ami az elmúlt 24 órában 1 centiméterrel nőtt. Adonynál 37 centimétert mértek, itt 12 centiméteres emelkedés történt, miközben a hőmérséklet 21,8 fok.

Dunaújvárosnál a vízszint 7 centiméter, ami egy nap alatt 8 centiméterrel nőtt. A víz hőmérséklete 21,4 fok.

Dunaföldvárnál a Duna továbbra is negatív tartományban van: a vízszint -112 centiméter, ami 24 óra alatt 4 centiméterrel emelkedett. A hőmérséklet 21,6 fok.

Összességében a folyó ezen a szakaszon alacsony vízállással rendelkezik, miközben a hőmérséklet továbbra is komfortos.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu