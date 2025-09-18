Mérsékelt vízszintemelkedést tapasztaltak a térségben

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben nem mutatott számottevő változást. Bár a települések között kisebb eltérések tapasztalhatók, a folyó szintje továbbra is alacsony. Ercsinél, Adonynál és Dunaújvárosnál enyhe emelkedés figyelhető meg, és Dunaföldváron is kisebb mértékű növekedés történt, bár a vízállás itt még mindig negatív tartományban van. Az alábbi adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállás adatai alapján több településen is növekedés volt tapasztalható az elmúlt időszakban.

A vízállás növekedést jelez

A Duna továbbra is enyhe, de folyamatos mozgásban van a környező települések térségében. A legfrissebb adatok szerint vízszintemelkedés tapasztalható, de jelentős változás továbbra sem észlelhető.

Ercsi térségében jelenleg 31 centiméteres vízállást mértek, ami 11 centiméterrel magasabb az előző napi értéknél.

Adonynál 47 centiméteres vízállást rögzítettek, ez 10 centiméteres növekedést jelent. A Duna hőmérséklete itt 19,9 °C.

Dunaújváros térségében most 19 centiméteres vízszintet mértek, ami 9 centiméterrel magasabb, mint egy nappal korábban. A víz hőmérséklete 18,8 °C.

Dunaföldvárnál viszont -98 centiméteres vízállást jegyeztek fel, amely 10 centiméterrel haladja meg a tegnapi adatot. A Duna itt 19,3 °C-os.