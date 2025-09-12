1 órája
A Duna vízállása jellemzően lassú apadást mutat
A legújabb adatok szerint a Duna vízállása továbbra is enyhe csökkenést mutat, a víz hőmérséklete pedig kellemes, nyárias hangulatot idéz. Mutatjuk Dunaújváros és könyéke vízállás adatait.
A legújabb mérések szerint a Duna vízállása a térségben többnyire enyhén apadó tendenciát mutat. A vízállás továbbra is alacsony, ugyanakkor a folyó hőmérséklete kellemes, több helyen 21–22 °C között alakul. Az adatok a hydroinfo.hu friss jelentéséből származnak.
Ercsinél a Duna vízszintje jelenleg 0 centiméter, ami az elmúlt nap során -5 centiméteres apadást jelent.
Adonynál a mérce 19 centiméteren áll, itt 24 óra alatt -2 centimétert csökkent a vízszint. A folyó hőmérséklete 22,1 °C.
Dunaújváros térségében a vízállás már negatív tartományban van: –8 centimétert mértek, ami egy nap alatt -1 centiméteres süllyedést mutat. A víz 20,8 °C.
Dunaföldvárnál még alacsonyabb értékeket jegyeztek fel: –127 centiméteres vízállás mellett az elmúlt 24 órában -3 centiméteres emelkedés következett be. A víz hőmérséklete 21,1 °C.