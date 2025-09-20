szeptember 20., szombat

Duna

1 órája

Dunaföldvárnál meglepő értéket mutat a Duna vízszintje

A Duna vízszintje továbbra is ingadozó, a napi mérések pontos képet adnak a folyó aktuális helyzetéről. Mutatjuk a környék vízállás adatait.

Duol.hu

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben nem mutatott jelentős változást, ugyanakkor több helyszínen kisebb mértékű csökkenés tapasztalható. Bár a települések között akadnak eltérések, a folyó szintje összességében továbbra is alacsony. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállás adatai alapján több településen is csökkenés volt tapasztalható az elmúlt időszakban.

A vízállás csökkenést jelez, de...

A Duna továbbra is enyhe, de folyamatos mozgásban van a környező települések térségében. A legfrissebb adatok szerint a vízszint tovább csökkent, ugyanakkor jelentős változás egyelőre nem tapasztalható.

Ercsi térségében jelenleg 41 centiméteres vízállást mértek, ami 9 centiméterrel kevesebb az előző napi értéknél.

Adonynál 61 centiméteres vízszintet rögzítettek, ami 6 centiméteres csökkenést jelent. A Duna hőmérséklete ebben a térségben 19,7 °C.

Dunaújváros környékén 36 centiméteres vízállást mértek, ami 3 centiméterrel alacsonyabb a tegnapinál. A víz hőmérséklete itt 18,9 °C.

Dunaföldvár esetében azonban jelenleg -72 centiméteres vízállást mértek, ami 2 centiméterrel magasabb a tegnapi szinthez képest. A víz hőmérséklete itt 19,5 °C.

 

 

