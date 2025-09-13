szeptember 13., szombat

1 órája

Alacsony vízállás a Dunán: több településnél is alacsony szintet mértek

A folyó nap mint nap más arcát mutatja. A vízállás most is alacsony, Ercsinél alig éri el az 1 centimétert, míg Dunaföldvárnál jóval a nulla alatt marad.

Duol.hu

A legfrissebb mérések alapján a Duna vízállása a térségben a folyó ma is alacsony vízállással hömpölyög a környéken. Ercsi és Adony kicsit erősödött, Dunaújvárosnál változatlan a helyzet, Dunaföldvárnál viszont továbbra is negatív értékeket mutat. Az alábbi adatok a hydroinfo.hu friss jelentéséből származnak.

Az adatok alapján a Duna vízállása továbbra is alacsony szinten mozog

A Duna vízszintje továbbra is alacsonyan áll a környéken, de településenként eltérő képet mutat. Ercsinél mindössze 1 centiméter a vízállás, amely az elmúlt 24 órában 6 centimétert emelkedett. Adonynál 20 centimétert mértek, itt 4 centis növekedés látszik, miközben a víz hőmérséklete kellemes, 22,1 °C.

Dunaújvárosnál a vízállás jelenleg -7 centiméter, ami az előző naphoz képest nem változott, a folyó hőmérséklete viszont már hűvösebb, 20,7 °C. Dunaföldvárnál -126 centiméteres a vízszint, amely két centivel csökkent, a víz itt 21,7 °C-os.

 

