A Duna vízszintje a térségben enyhe apadást mutat

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben nem mutatott számottevő változást. Bár a települések között kisebb különbségek megfigyelhetők, a folyó vízszintje továbbra is alacsonyan marad. Az alábbi értékek a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállás adatai alapján több településen is kisebb mértékű csökkenés volt tapasztalható az elmúlt időszakban.

A vízállás ismét enyhe apadást jelez

A Duna továbbra is folyamatos mozgásban van a környező települések térségében, a legfrissebb adatok pedig enyhe csökkenést mutatnak a vízállásban, de jelentősebb változás nem tapasztalható.

Ercsinél a vízszint jelenleg 16 centiméter, ami -13 centiméteres csökkenést jelent az elmúlt 24 órához képest.

Adonynál 36 centiméteres vízállást mértek, ez -10 centivel alacsonyabb, mint egy nappal korábban. A Duna vize itt 21,2 °C-os.

Dunaújvárosnál a vízállás most 10 centiméter, ami -9 centis csökkenést mutat az elmúlt nap során. A víz hőmérséklete 19,9 °C.

Dunaföldvárnál -105 centiméteres vízszintet jegyeztek fel, ez szintén -9 centis visszaesést jelent. A víz hőfoka itt 20,4 °C.