szeptember 16., kedd

Edit névnap

19°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folyó

2 órája

A Duna vízszintje a térségben enyhe apadást mutat

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

A Duna vízszintje továbbra is változékony, a napi mérések pedig hűen visszaadják a folyó pillanatnyi állapotát.

Duol.hu

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben nem mutatott számottevő változást. Bár a települések között kisebb különbségek megfigyelhetők, a folyó vízszintje továbbra is alacsonyan marad. Az alábbi értékek a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállás adatai alapján több településen is kisebb mértékű csökkenés volt tapasztalható az elmúlt időszakban.

A vízállás ismét enyhe apadást jelez

A Duna továbbra is folyamatos mozgásban van a környező települések térségében, a legfrissebb adatok pedig enyhe csökkenést mutatnak a vízállásban, de jelentősebb változás nem tapasztalható.

Ercsinél a vízszint jelenleg 16 centiméter, ami -13 centiméteres csökkenést jelent az elmúlt 24 órához képest.

Adonynál 36 centiméteres vízállást mértek, ez -10 centivel alacsonyabb, mint egy nappal korábban. A Duna vize itt 21,2 °C-os.

Dunaújvárosnál a vízállás most 10 centiméter, ami -9 centis csökkenést mutat az elmúlt nap során. A víz hőmérséklete 19,9 °C.

Dunaföldvárnál -105 centiméteres vízszintet jegyeztek fel, ez szintén -9 centis visszaesést jelent. A víz hőfoka itt 20,4 °C.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu