2 órája
A Duna vízszintje a térségben enyhe apadást mutat
A Duna vízszintje továbbra is változékony, a napi mérések pedig hűen visszaadják a folyó pillanatnyi állapotát.
Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben nem mutatott számottevő változást. Bár a települések között kisebb különbségek megfigyelhetők, a folyó vízszintje továbbra is alacsonyan marad. Az alábbi értékek a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.
A vízállás ismét enyhe apadást jelez
A Duna továbbra is folyamatos mozgásban van a környező települések térségében, a legfrissebb adatok pedig enyhe csökkenést mutatnak a vízállásban, de jelentősebb változás nem tapasztalható.
Ercsinél a vízszint jelenleg 16 centiméter, ami -13 centiméteres csökkenést jelent az elmúlt 24 órához képest.
Adonynál 36 centiméteres vízállást mértek, ez -10 centivel alacsonyabb, mint egy nappal korábban. A Duna vize itt 21,2 °C-os.
Dunaújvárosnál a vízállás most 10 centiméter, ami -9 centis csökkenést mutat az elmúlt nap során. A víz hőmérséklete 19,9 °C.
Dunaföldvárnál -105 centiméteres vízszintet jegyeztek fel, ez szintén -9 centis visszaesést jelent. A víz hőfoka itt 20,4 °C.