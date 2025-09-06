szeptember 6., szombat

1 órája

Egyre alacsonyabb a folyó vízszintje a településeknél

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

A part menti települések lakói minden nap más képet láthatnak a Dunán. A legfrissebb adatok csökkenő vízállásról tanúskodnak, a folyó hőmérséklete azonban továbbra is nyárias.

Duol.hu

A térségben tovább csökken a Duna vízállása: a mérések szinte mindenhol a negatív tartomány közelében, illetve az alatt járnak. A folyó hőmérséklete ugyanakkor 22 fok körül mozog, így továbbra is kellemesen meleg. Íme a legfrissebb adatok a hydroinfo.hu-ról.

vízállás
A vízállás adatai szerint most is apadóban van a Duna.

A vízállás minden településnél a folyó lassú apadását mutatja

Ercsinél 0 centiméter a vízállás, ami az elmúlt 24 órában további 4 centivel lett kevesebb. Adonynál 21 centimétert mértek, itt 2 centis csökkenést figyelte meg, a víz hőmérséklete pedig 22,7 °C.

Dunaújvárosnál a vízszint már negatív tartományban van: -2 centiméter, ami egy nap alatt 0 centiméteres apadást jelent. A víz hőmérséklete 21,6 °C.

Dunaföldvárnál még alacsonyabb értéket mértek, a vízszint -129 centiméter, ami 24 óra alatt további 9 centivel csökkent. A víz hőmérséklete itt 22,1 °C.

 

