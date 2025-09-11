2 órája
Apadó vízszint a Dunán, nyárias hőmérséklet mellett
A legújabb adatok szerint a Duna vízállása továbbra is enyhe csökkenést mutat, a víz hőmérséklete pedig kellemes, nyárias hangulatot idéz.
A legújabb mérések szerint a Duna vízállása a térségben többnyire enyhén apadó tendenciát mutat. A vízállás továbbra is alacsony, ugyanakkor a folyó hőmérséklete kellemes, több helyen 21–22 °C között alakul. Az adatok a hydroinfo.hu friss jelentéséből származnak.
A térségben a Duna vízállása jellemzően lassan csökken
Ercsinél a Duna vízszintje jelenleg –3 centiméter, ami az elmúlt nap során -13 centiméteres apadást jelent.
Adonynál a mérce 18 centiméteren áll, itt 24 óra alatt -11 centimétert csökkent a vízszint. A folyó hőmérséklete 21,8 °C.
Dunaújváros térségében a vízállás már negatív tartományban van: –8 centimétert mértek, ami egy nap alatt -12 centiméteres süllyedést mutat. A víz 21,1 °C.
Dunaföldvárnál még alacsonyabb értékeket jegyeztek fel: –123 centiméteres vízállás mellett az elmúlt 24 órában -11 centiméteres emelkedés következett be. A víz hőmérséklete 21,5 °C.