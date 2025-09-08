szeptember 8., hétfő

1 órája

Apadó vízállás a Duna mentén

A Duna partján élők ismét a folyó változó arcát figyelhetik: a friss adatok szerint a vízszint folyamatos csökkenést mutat, ugyanakkor a hőmérséklet továbbra is nyárias melegséget őriz.

Duol.hu

A legutóbbi mérések szerint a térségben tovább apad a Duna: a vízállás több helyen már a negatív tartományban van, vagy annak közelében mozog. A folyó hőmérséklete ugyanakkor 22 °C körül alakul, így a víz még mindig kellemesen meleg. Az alábbi adatok a hydroinfo.hu friss jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállás adatai szerint most is apadóban van a Duna.

Az adatok alapján a Duna vízállása minden mérési ponton enyhe, de tartós csökkenést mutat

Ercsinél a vízállás jelenleg –5 centiméter, amely az elmúlt 24 órában 1 centiméterrel emelkedett. Adonynál a mérce 15 centimétert mutat, itt nem történt változás, a víz hőmérséklete pedig 21,7 °C.

Dunaújváros térségében már mínuszban van a vízszint: –13 centimétert mértek, ami egy nap leforgása alatt további 3 centiméterrel csökkent. A hőmérséklet 21,6 °C.

Dunaföldvárnál ennél is alacsonyabb értéket jegyeztek fel, –131 centimétert. Az elmúlt napban a szint újabb 4 centiméterrel esett vissza. A víz itt 22,0 °C-os.

 

