Versenyképes Járások Program

2 órája

Állami forrásból valósulnak meg fejlesztések Dunaújvárosban

A Versenyképes Járások Program keretében Dunaújváros 160 millió forint támogatást kapott, amelyből két kiemelt fejlesztés valósul meg.

Duol.hu

A támogatói okiratot Navracsics Tibor minisztertől vehette át dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, aki ma hivatalosan átadta a dokumentumot Pintér Tamás polgármesternek - áll dr. Mészáros Lajos közösségi oldalán élesített posztban. A Versenyképes Járások Program célja, hogy a térségek versenyképességét növelő beruházásokhoz biztosítson forrást. Dunaújváros esetében mindkét fejlesztés közvetlenül a lakosság egészségügyi ellátását szolgálja.

Versenyképes Járások Program
 A Versenyképes Járások Program 160 millió forintos támogatásából parkoló épül és modern mammográfiaia készülék érkezik a dunaújvárosi kórházba
Fotó: Pintér Tamás Facebook-oldala

Parkoló és modern mammográfiai készülék a Versenyképes Járások Program forrásaiból

A támogatásból új parkolóhelyek épülhetnek a kórház mellett, ezzel enyhítve a régóta fennálló parkolási problémákat. Emellett egy modern mammográfiai készülék beszerzésére is sor kerül, amely jelentősen javítja a helyben elérhető emlőszűrési lehetőségeket.

Közvetlenül a térség lakóinak szolgálatában

Dr. Mészáros Lajos volt kórházigazgatóként külön örömét fejezte ki, hogy a beruházások a kórházhoz kötődnek: „Országgyűlési képviselőként továbbra is azon dolgozom, hogy a dunaújvárosi és környékbeli lakosok egészségügyi ellátási színvonala folyamatosan emelkedjen.”

Megszavazta a közgyűlés

Korábban megírtuk, hogy a dunaújvárosi közgyűlés egyhangúlag döntött arról, hogy városunk önkormányzata csatlakozik a Versenyképes Járások Programhoz, amelyet a Kormány annak érdekében indított, hogy elősegítse a vidéki térségek népességmegtartását, a szolgáltatások elérhetőségét, valamint az önkormányzatok közötti együttműködések megerősítését. A rendkívüli közgyűlésen jelen volt dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője is. A program különösen a járási szintű fejlesztésekre fókuszál, és jelentős, vissza nem térítendő forrásokat biztosít a benyújtott és jóváhagyott projektekhez – megyei jogú városok esetében akár 500 millió forintig.

 

