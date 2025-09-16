2 órája
Ki lesz az év horgásza?
Elindult a horgászok versenye, ahol ennek a csodálatos természetközeli sportnak, hobbinak, vagy egyszerűen csak kikapcsolódásnak a szerelmesei mérkőzhetnek meg egymással a dicsőségért és a nyereményekért. Az országos fotópályázat négyféle kategóriában hirdet versenyt. De vajon kik lesznek az idei szezon legszerencsésebb horgászai, akik magukénak tudhatják majd a legértékesebb fogásokat?
A nagy fogásokról készült fotókkal szeptember 15-től lehet nevezni az evhorgasza.hu oldalon, négyféle kategóriában. Felnőtt, ifjúsági, gyermek és hölgyhorgászok küldhetik be fotóikat. Egy játékos akár több kategóriában is indulhat és több fogást is nevezhet a versenyre, de maximum öt fotóval vehet részt a játékban.
Vegyen részt Ön is a versenyben!
A nevezési szakasz október 5-én zárul, ezután indul a verseny szavazási szakasza október 9-én, amely aztán október 23-ig tart. A sorsolás október 24-én lesz, a díjátadóra november 9-én, a PontyShow-n kerül sor.
Nevezzen Ön is az evhorgasza.hu oldalon, vagy buzdítsa részvételre azt az ismerősét, aki szenvedélyes horgász. A horgászszerencse szeszélyes dolog, de most itt az alkalom, hogy a nyeremények is horogra akadjanak.