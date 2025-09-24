Civil összefogás az életért Dunaújvárosban

Dunaújvárosban is folytatódik a Fejér Vármegyei Civil Fórum véradó akciója. A kezdeményezés célja, hogy minél több embert buzdítson véradásra, hiszen az így nyert vérből pótolhatatlan gyógyszerek és vérkészítmények készülhetnek.

Dr. Mészáros Lajos a véradás fontosságára hívja fel a figyelmet

Forrás: Dr. Mészáros Lajos Facebook oldala

Véradás: kis segítség, nagy tett

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: orvosként különösen fontosnak tartja a véradás népszerűsítését, hiszen a felajánlott vér több ember életét is megmentheti.