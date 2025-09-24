1 órája
Civil összefogás az életért Dunaújvárosban
A közösségi összefogás erejét szeretné hangsúlyozni a Civil Fórum országos kezdeményezése, amely most Dunaújvárosban folytatódik. A véradás életmentő lehet, és minden önzetlen felajánlás óriási segítséget jelent.
Egy csepp vérrel életeket menthetünk
Fotó: DH-archív
Dunaújvárosban is folytatódik a Fejér Vármegyei Civil Fórum véradó akciója. A kezdeményezés célja, hogy minél több embert buzdítson véradásra, hiszen az így nyert vérből pótolhatatlan gyógyszerek és vérkészítmények készülhetnek.
Véradás: kis segítség, nagy tett
Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: orvosként különösen fontosnak tartja a véradás népszerűsítését, hiszen a felajánlott vér több ember életét is megmentheti.
Dunaújváros is csatlakozik: XIII. Civil Véradás a Vérellátóban
A programmal a szervezők a társadalmi összefogás erejére is fel kívánják hívni a figyelmet, hiszen a véradás nem csupán önzetlen cselekedet, hanem életmentő segítség a rászorulóknak.