Egy csepp vérrel életeket menthetünk

Civil összefogás az életért Dunaújvárosban

Címkék#Dr Mészáros Lajos#Fejér Vármegyei Civil Fórum#véradás

A közösségi összefogás erejét szeretné hangsúlyozni a Civil Fórum országos kezdeményezése, amely most Dunaújvárosban folytatódik. A véradás életmentő lehet, és minden önzetlen felajánlás óriási segítséget jelent.

Duol.hu
Civil összefogás az életért Dunaújvárosban

Fotó: DH-archív

Dunaújvárosban is folytatódik a Fejér Vármegyei Civil Fórum véradó akciója. A kezdeményezés célja, hogy minél több embert buzdítson véradásra, hiszen az így nyert vérből pótolhatatlan gyógyszerek és vérkészítmények készülhetnek.

véradás
Dr. Mészáros Lajos a véradás fontosságára hívja fel a figyelmet
Forrás: Dr. Mészáros Lajos Facebook oldala

Véradás: kis segítség, nagy tett

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: orvosként különösen fontosnak tartja a véradás népszerűsítését, hiszen a felajánlott vér több ember életét is megmentheti.

A programmal a szervezők a társadalmi összefogás erejére is fel kívánják hívni a figyelmet, hiszen a véradás nem csupán önzetlen cselekedet, hanem életmentő segítség a rászorulóknak.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
