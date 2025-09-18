Véradás várja azokat, akik segíteni szeretnének!

A véradás remek lehetőség arra, hogy segítsen másokon, egyetlen véradó akár három életet is megmenthet. Ha egészséges, és elmúlt 18 éves, csatlakozzon, és legyen hős a mindennapokban. Vigye magával fényképes igazolványt és TAJ kártyáját. Minden egyes levett vérből, ami alkalmanként 450 ml, háromféle vérkészítményt lehet előállítani: friss vérplazmát, thrombocyta-koncentrátumot és vörösvérsejt-koncentrátumot – írta Dunaújváros és környéke Véradói közösségi oldala.

Egyetlen véradással akár három ember életét is megmenthet. Fotó forrása: JUVE