Életmentés

1 órája

Véradás várja azokat, akik segíteni szeretnének!

Címkék#vérplazma#hős#segítség#Dunaújváros#vérkészítmény#véradás#élet

2025. szeptember 23-án, kedden 13:00 és 15:00 óra között véradást szerveznek a Vérellátó épületében, Dunaújvárosban (Vasmű út 10.).

Duol.hu

A véradás remek lehetőség arra, hogy segítsen másokon, egyetlen véradó akár három életet is megmenthet. Ha egészséges, és elmúlt 18 éves, csatlakozzon, és legyen hős a mindennapokban. Vigye magával fényképes igazolványt és TAJ kártyáját. Minden egyes levett vérből, ami alkalmanként 450 ml, háromféle vérkészítményt lehet előállítani: friss vérplazmát, thrombocyta-koncentrátumot és vörösvérsejt-koncentrátumot – írta Dunaújváros és környéke Véradói közösségi oldala.

véradás
Egyetlen véradással akár három ember életét is megmenthet. Fotó forrása: JUVE

 

 

