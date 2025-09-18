Életmentés
1 órája
Véradás várja azokat, akik segíteni szeretnének!
2025. szeptember 23-án, kedden 13:00 és 15:00 óra között véradást szerveznek a Vérellátó épületében, Dunaújvárosban (Vasmű út 10.).
A véradás remek lehetőség arra, hogy segítsen másokon, egyetlen véradó akár három életet is megmenthet. Ha egészséges, és elmúlt 18 éves, csatlakozzon, és legyen hős a mindennapokban. Vigye magával fényképes igazolványt és TAJ kártyáját. Minden egyes levett vérből, ami alkalmanként 450 ml, háromféle vérkészítményt lehet előállítani: friss vérplazmát, thrombocyta-koncentrátumot és vörösvérsejt-koncentrátumot – írta Dunaújváros és környéke Véradói közösségi oldala.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre