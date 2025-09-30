33 perce
Különleges pillanat, vasúti szerelvény gördült át a folyó felett Dunaújvárosnál – galériával
Egyedi esemény színhelye volt 1977 szeptemberében Dunaújváros, ugyanis ekkor tartották katonai és pártfunkcionáriusok jelenlétében a TS vasúti uszályhíd bemutatóját. Amin aztán vasúti szerelvény haladt át.
Fotó: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
A honvédelmi követelmények és a népgazdasági érdekek figyelembevételével a Honvédelmi Minisztérium és a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium több éves fejlesztési tevékenységének eredményeképpen sikerült kialakítani a MAHART által használt TS-uszályokból (tank- és szárazáru-szállító) létesíthető, hátországi közúti és vasúti hidakat, utóbbiak révén vasúti szerelvények is tudjanak kelni a folyókon. A hajózási társaságnak a ’60-as években nagy szüksége volt új, nagy teherbírású uszályokra, ugyanis megfelelő szállítókapacitással kellett rendelkeznie a Dunaújvárosba a Vasműbe irányuló vasérc szállítások biztosítása érdekében. Ezen felül Ózd és Diósgyőr vasgyárai is innen kapták vasúton az alapanyagot.
Az első sikeres próba Adonynál volt
A kifejlesztett vízi átkelő első sikeres próbáját a Dunán Adonynál tartották 1975 szeptemberében.
Az építés során földmunkagépekkel bevágást készítettek a folyóparthoz, és síneket fektettek le. Az uszályokat folyami hajók tolták a kívánt helyre, és összekapcsolták őket. Ezután történt a sínpálya építése a hídra, az elkészült átkelőn több dízelmozdony is végigment. A bemutatóra aztán két évet várni kellett, azt megelőzően Dunaújvárosban és Szalkszentmárton vasútállomásról katonai alakulatok iparvágányt létesítettek a folyóig, amik csatlakoztathatóak az uszályhídhoz.
A nagy esemény aztán 1977 szeptember 21-én megtörtént, amiről két nappal később így számolt be a Dunaújvárosi Hírlap.
– A végtelenbe futó sínszálak végén feltűnt egy diesel mozdony, majd méltóságteljesen gördült a hajóhídra a hosszú vonat. Tompán dübörögtek a bárkák a roppant teher alatt, de az úszó híd állta a próbát. A szerelvény átért a Duna innenső partjára. A híd – ha ideiglenesen is – összekötötte a két partot. Ám hogy ez megtörténhetett, sokat kellett fáradozniuk mérnököknek és tervezőknek, katonáknak és civileknek, hajósoknak és vasutasoknak – számolt be lapunk az eseményről.
A látványos bemutatón megjelent Czinege Lajos honvédelmi miniszter, Urbán Lajos közlekedésügyi államtitkár, Papp Árpád, a Munkásőrség Országos Parancsnoka, valamint a Varsói Szerződés tagállamai fegyveres erőinek meghívott képviselői. Megtekintette a bemutatót Sárosi József, a városi pártbizottság első titkára és Soós Imre tanácselnök-helyettes is.
A cikkből kiderül, hogy alapos gazdasági számítás előzte meg például a hely kiválasztását, hisz nem volt mindegy, hol épül meg a több kilométernyi új vasúti pálya, amely a bemutató célján túl gazdasági haszonnal is jár. A Szalkszentmárton környéki, népgazdasági jelentőségű sódervagyon a megépült vasúti pálya révén közvetlenül vasúti kocsikba rakható, s nem kell azt előbb teherautókkal vasúthoz fuvarozni.
A gyakorlat helyének kiválasztásánál az is szempont volt, hogy könnyűszerrel lehetett a Duna mindkét partján vasúti fővonalhoz csatlakozni. A vasútépítő alakulatok 65 ezer köbméter anyagot mozgattak meg, s 30 millió forint értékű munkát végeztek el jól szervezetten, viszonylag rövid idő alatt, dacolva a nem mindig barátságos időjárással.
Stadler János vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes és Kovács István, a MAHART vezérigazgatója jelentésükben tájékoztatták a bemutató résztvevőit az uszályhíd jelentőségéről, építésének körülményeiről és műszaki jellemzőiről. Ezt követően a meghívottak megtekintették a hajóforgalom számára megnyitható híd egyik részének helyére illesztését, ami próbára tette a hajósokat, hiszen Duna kellős közepén, dacolva a folyam sodrásával és a széllel centiméter pontossággal kellett a sokszáz tonnás hajótestet a többihez csatlakoztatni.
És átgördült az első vasúti szerelvény
A Kaposvár tolóhajó adott jelre a horgonyokon nyugvó uszályok közé tolta a hiányzót, olyan pontosan, hogy az uszályok között mindössze 3 centiméter volt távolság.
Ezt a feladatot rendkívül rövid idő alatt sikerült megoldani. Az összekapcsolást követően nem sokkal, Szalkszentmárton irányából elindult az első, majd a második szerelvény. A hídra rágördülő, meglehetősen nagy súlyú vonat mindössze néhány centiméterre süllyesztette meg az első uszályt, ám amikor a mozdony a híd közepére ért, a híd a súlyelosztás törvényszerűsége értelmében mereven, mozdulatlanul állt – olvasható az eseményről szintén beszámoló Petőfi Népe korabeli lapszámában.
A Dunaúvárosi Hírlap a 90-es években ismét felidzéte az eseményt, akkor megszólalt az esemény egyik főszereplője, a mozdonyvezető.
Vasúti uszályhíd 1977 szeptemberében Dunaújvárosnál, és ami az ide vezető sínekből maradtFotók: Dunaújvárosi Hírlap-archív, Petőfi Népe-archív, Tolna Megyei Népújság-archív, MTI, dunaujvarosmesel.hu, HTKA
Amikor a híd elkészült, szabad utat kapott a Szalkszentmártonból elindított, harckocsikat szállító, tízegynéhány vagonból álló szerelvény, amelyet egy M62-es dízelmozdony (Szergej) vontatott. Akkor ezt az adatot nem volt szabad közölnie a szerzőnek, a vonat 10 kilométeres sebességgel haladt át az uszályhídon. A szerelvényt Péterfi Sándor (ma már nyugdíjas) mozdonyvezető vitte át a hídon.
Az akkor történtekre így emlékszik: — Szép idő volt. Kunszentmiklós vasútállomásáról indultam a nehéz szerelvénnyel. A Duna partjánál meg kellett állnom a vonattal.
Amikor megadták az engedélyt, tíz kilométeres sebességgel volt szabad rámenni a hídra. Kicsit hintázott a gép, de nem jobban, mint a Budapest- Kelebia közötti pályán, amikor ott hetven-nyolcvanas tempóval haladtam a szerelvénnyel.
Meg kellett ismételni a Varsói Szerződés tagállamainak képviselőinek
A TS-uszályhíd összeszerelése és teherpróbája olyannyira jól sikerült, hogy néhány hét múlva a gyakorlatot meg kellett ismételni a Varsói Szerződés szervezetéhez tartozó magasrangú katonai parancsnokok számára, amiről a Néphadsereg című újság terjedelmes írásban számolt be. Aztán 1977 november 30-án meg is tekintették a létesítményt, a Tolna Megyei Népújság írása szerint a bemutatón részt vett Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, Rácz Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetője, valamint Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter.
Majd újabb vendégek jönnek Czinege Lajos kalauzolásával: Dobri Dzsurov hadseregtábornok, bolgár, Martin Dzur hadseregtábornok, csehszlovák, Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, lengyel, Heinz Hoffmann hadseregtábornok, az NDK, Ion Coman vezérezredes, román nemzetvédelmi miniszter és Dmitrij Usztyinov, a Szovjetunió marsallja, a Szovjetunió honvédelmi minisztere.
A tájékoztatók után a vendégek „üzem közben” is megtekinthették az uszályhidat. A síneken először egy könnyű technikát, páncélozott szállító harcjárműveket és gépkocsikat szállító 32 vagonos szerelvény gördült át, majd az uszályhíd szinte rezzenéstelenül állta egy harckocsikat szállító vonat súlyát is. A delegációk tagjai végigmentek a hídon, megtekintették az egyik TS-bárka elcsúsztatását, majd ismételt helyére illesztését.
Uszályhíd történelem
- 1972-ben elkészült az első módosított uszály, amely a TS1600 típusjelzést kapta
- 1973-ban került sor az első közúti uszályhíd próbára a Lupaszigetnél
- 1975-ben végrehajtották az első vasúti hídpróbát Adonynál
- 1977-ben került sor a vasúti uszályhíd főpróbájára Dunaújváros térségében
- 1978-ban az uszályhíd és tervezői Állami-díjban részesültek
- 1982-ben az OTH jóváhagyja az uszályhíd szabadalmát
Mára nem sok maradt az egykori vasútvonalból, amit az 1977-es bemutató után még egy alkalommal használtak. A Szalki-szigeten található rövid szakasz, illetve a túloldalon még fellelhető útvonal Szalkszentmárton és a Duna között több helyen hiányos, és a természet is átvette az uralmat a pályaszerkezet felett.