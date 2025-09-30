Különleges pillanat, vasúti szerelvény gördült át a folyó felett Dunaújvárosnál – galériával

A honvédelmi követelmények és a népgazdasági érdekek figyelembevételével a Honvédelmi Minisztérium és a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium több éves fejlesztési tevékenységének eredményeképpen sikerült kialakítani a MAHART által használt TS-uszályokból (tank- és szárazáru-szállító) létesíthető, hátországi közúti és vasúti hidakat, utóbbiak révén vasúti szerelvények is tudjanak kelni a folyókon. A hajózási társaságnak a ’60-as években nagy szüksége volt új, nagy teherbírású uszályokra, ugyanis megfelelő szállítókapacitással kellett rendelkeznie a Dunaújvárosba a Vasműbe irányuló vasérc szállítások biztosítása érdekében. Ezen felül Ózd és Diósgyőr vasgyárai is innen kapták vasúton az alapanyagot.

Az első vasúti szerelvény átkelését sok „fejes" is megtekintette

Fotó: MTI/Petrovits László

Az első sikeres próba Adonynál volt

A kifejlesztett vízi átkelő első sikeres próbáját a Dunán Adonynál tartották 1975 szeptemberében.

Az építés során földmunkagépekkel bevágást készítettek a folyóparthoz, és síneket fektettek le. Az uszályokat folyami hajók tolták a kívánt helyre, és összekapcsolták őket. Ezután történt a sínpálya építése a hídra, az elkészült átkelőn több dízelmozdony is végigment. A bemutatóra aztán két évet várni kellett, azt megelőzően Dunaújvárosban és Szalkszentmárton vasútállomásról katonai alakulatok iparvágányt létesítettek a folyóig, amik csatlakoztathatóak az uszályhídhoz.

A nagy esemény aztán 1977 szeptember 21-én megtörtént, amiről két nappal később így számolt be a Dunaújvárosi Hírlap.

– A végtelenbe futó sínszálak végén feltűnt egy diesel mozdony, majd méltóságteljesen gördült a hajóhídra a hosszú vonat. Tompán dübörögtek a bárkák a roppant teher alatt, de az úszó híd állta a próbát. A szerelvény átért a Duna innenső partjára. A híd – ha ideiglenesen is – összekötötte a két partot. Ám hogy ez megtörténhetett, sokat kellett fáradozniuk mérnököknek és tervezőknek, katonáknak és civileknek, hajósoknak és vasutasoknak – számolt be lapunk az eseményről.

A látványos bemutatón megjelent Czinege Lajos honvédelmi miniszter, Urbán Lajos közlekedésügyi államtitkár, Papp Árpád, a Munkásőrség Országos Parancsnoka, valamint a Varsói Szerződés tagállamai fegyveres erőinek meghívott képviselői. Megtekintette a bemutatót Sárosi József, a városi pártbizottság első titkára és Soós Imre tanácselnök-helyettes is.

A cikkből kiderül, hogy alapos gazdasági számítás előzte meg például a hely kiválasztását, hisz nem volt mindegy, hol épül meg a több kilométernyi új vasúti pálya, amely a bemutató célján túl gazdasági haszonnal is jár. A Szalkszentmárton környéki, népgazdasági jelentőségű sódervagyon a megépült vasúti pálya révén közvetlenül vasúti kocsikba rakható, s nem kell azt előbb teherautókkal vasúthoz fuvarozni.

A gyakorlat helyének kiválasztásánál az is szempont volt, hogy könnyűszerrel lehetett a Duna mindkét partján vasúti fővonalhoz csatlakozni. A vasútépítő alakulatok 65 ezer köbméter anyagot mozgattak meg, s 30 millió forint értékű munkát végeztek el jól szervezetten, viszonylag rövid idő alatt, dacolva a nem mindig barátságos időjárással.

Stadler János vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes és Kovács István, a MAHART vezérigazgatója jelentésükben tájékoztatták a bemutató résztvevőit az uszályhíd jelentőségéről, építésének körülményeiről és műszaki jellemzőiről. Ezt követően a meghívottak megtekintették a hajóforgalom számára megnyitható híd egyik részének helyére illesztését, ami próbára tette a hajósokat, hiszen Duna kellős közepén, dacolva a folyam sodrásával és a széllel centiméter pontossággal kellett a sokszáz tonnás hajótestet a többihez csatlakoztatni.