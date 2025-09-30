Összefogással mentik a vasműs macskákat

A Dunaferr működése idején sajátos ökoszisztéma alakult ki a gyárban: a hulladéklerakók, a kantinok és a meleg csövek menedéket nyújtottak a kóbor állatoknak. A dolgozók gondoskodása csendes együttélést teremtett ember és állat között. A gyár bezárásával azonban ez a világ egyik pillanatról a másikra megszűnt, a vasműs macskák pedig veszélybe kerültek.

A befogás és az állategészségügyi ellátás után új gazdához juttatják a vasműs macskákat

Fotó: Duna Dog

Most azonban fordulat érkezett: a kormányzati beavatkozás és civil összefogás révén 15 millió forint áll rendelkezésre a vasműs macskák megmentésére. A program célja, hogy a kóbor állatok ivartalanítva, beoltva és biztonságban kerüljenek új otthonokba.

Összefogás a vasműs macskák érdekében

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő kezdeményezésére, Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos közbenjárásával a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány biztosította a szükséges forrásokat. A kuratórium döntése értelmében a teljes projekt 15 millió forintos támogatást kapott, amelyből többek között ivartalanítást, mikrochipezést, oltásokat, élősködők elleni védelmet és laborvizsgálatokat finanszíroznak – áll a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

A munkában kulcsszerepet vállal a dunaújvárosi Duna Dog Center Alapítvány is. A szervezet elsősorban terápiás és segítőkutyák képzésével foglalkozik, ám portfóliójában és alapító okiratában 2021 óta szerepel a macskamentés is. Annak érdekében, hogy a kutyáknak és macskáknak szánt támogatások, pályázati források átláthatóan elkülönüljenek, az alapítvány két külön számlán kezeli ezeket a pénzeket – tudtuk meg Duna Dog Center Alapítvány elnökétől.

Már jó kezekben Fotó: Duna Dog

Czibere Cecília portálunknak hangsúlyozta: a partneri kapcsolatoknak köszönhetően az elmúlt években több állatvédelmi pályázaton is sikerrel indultak, és ezekből a forrásokból a vasműs macskák ellátását is segítették. 2022-ben például tucatnyi állatot vittek el orvoshoz, ivartalanították őket, majd a TRN-módszer (befogás–ivartalanítás–visszaengedés) alapján engedték vissza az élőhelyükre. 2024-ig bezárólag összesen 84 macskáról gondoskodtak ilyen formában, kormányzati és magánforrásokat is bevonva.