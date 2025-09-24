Az Útkeresés is felkészül a volt vasműs dolgozók segítésére – videóval

Az Útkeresés Segítő Szolgálat Bartók Béla utcai épületében az iskolakezdés előtti hetekben nagy volt a nyüzsgés. Voltak, akik adományokat hoztak, mások adományokért jelentkeztek. Ennek eredményeképpen a játékfesztivál napján több mint kétszázan vettek részt, ahol a gyerekek kisebb feladatok teljesítése után juthattak hozzá az iskolakezdéshez felajánlott adományokhoz. A program nyitott volt, így a támogatandó gyerekek mellett érdeklődőket is szívesen fogadtak. De nem csak a játékfesztiválról ejtünk szót a továbbiakban a vasmű volt dolgozóinak sorsa is előkerül.

Az Útkeresés Segítő Szolgálat játékfesztiválja az idén is nagyon népszerű volt, mindeközben számítanak a vasmű volt dolgozóinak hozzájuk forduló rohamára Fotó: FGy

– A program célja, hogy a gyerekek ne egyszerű adományként, hanem egy kis erőfeszítés eredményeként éljék meg az ajándékot– hangsúlyozta Mészárosné Libor Ágnes, az intézmény vezetője.

– Az idén 72 diákot tudtunk teljes felszereléssel beiskolázni, az iskolatáskától az utolsó radírig.

A szervezők szerint évről évre nő az érdeklődés, ami szervezési szempontból is új kihívásokat jelent. A fesztivál azonban nemcsak a rászoruló családoknak szólt: a városlakók tájékoztatását is szolgálta, hiszen sajnos még nem mindenki tudja, milyen szolgáltatásokat kínál az Útkeresés.

Adománygyűjtés iskolakezdés előtt Fotó: FGy

Támogatás a vasmű volt dolgozóknak

Dunaújvárosban a vasmű bezárása sok család életét forgatta fel. Az Útkeresés munkatársai arra számítanak, hogy a korábbinál több felnőtt keres majd megélhetési, álláskeresési és anyagi problémákkal kapcsolatban segítséget.

– A régióban is érezhető lesz a hatása, ezért most a Magyar Élelmiszerbankkal egyeztetünk a tartós élelmiszer-kapacitások bővítéséről – vázolta fel a terveket az intézmény vezetője. – Szeretnénk, ha azok a munkájukat elvesztő dolgozók, akik eddig nem szorultak támogatásra, most tudnák, hová fordulhatnak.

A szolgálat közben már az ünnepi időszakra is készül, hiszen ilyenkor a rászorultság és az adományozási kedv is megnő. Mészárosné Libor Ágnes arra kér mindenkit, hogy aki teheti, hozzon be tartós élelmiszert a központba, mert „biztosan lesz helye”.

Nemcsak gyermekjóléti központ – komplex családsegítés

Sokan gyermekjóléti szolgálatként ismerik az intézményt, de az Útkeresés tevékenysége jóval szélesebb. Mészárosné Libor Ágnes hangsúlyozza: