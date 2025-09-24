36 perce
Az Útkeresés is felkészül a volt vasműs dolgozók segítésére – videóval
Több száz gyerek vett részt idén a játékfesztiválon, amely egyben beiskolázási támogatást is jelentett. Az Útkeresés Segítő Szolgálat most a vasmű bezárása nyomán kialakult helyzetre készül, hogy a munka nélkül maradtaknak is konkrét kapaszkodókat kínáljon.
Az Útkeresés Segítő Szolgálat Bartók Béla utcai épületében az iskolakezdés előtti hetekben nagy volt a nyüzsgés. Voltak, akik adományokat hoztak, mások adományokért jelentkeztek. Ennek eredményeképpen a játékfesztivál napján több mint kétszázan vettek részt, ahol a gyerekek kisebb feladatok teljesítése után juthattak hozzá az iskolakezdéshez felajánlott adományokhoz. A program nyitott volt, így a támogatandó gyerekek mellett érdeklődőket is szívesen fogadtak. De nem csak a játékfesztiválról ejtünk szót a továbbiakban a vasmű volt dolgozóinak sorsa is előkerül.
– A program célja, hogy a gyerekek ne egyszerű adományként, hanem egy kis erőfeszítés eredményeként éljék meg az ajándékot– hangsúlyozta Mészárosné Libor Ágnes, az intézmény vezetője.
– Az idén 72 diákot tudtunk teljes felszereléssel beiskolázni, az iskolatáskától az utolsó radírig.
A szervezők szerint évről évre nő az érdeklődés, ami szervezési szempontból is új kihívásokat jelent. A fesztivál azonban nemcsak a rászoruló családoknak szólt: a városlakók tájékoztatását is szolgálta, hiszen sajnos még nem mindenki tudja, milyen szolgáltatásokat kínál az Útkeresés.
Támogatás a vasmű volt dolgozóknak
Dunaújvárosban a vasmű bezárása sok család életét forgatta fel. Az Útkeresés munkatársai arra számítanak, hogy a korábbinál több felnőtt keres majd megélhetési, álláskeresési és anyagi problémákkal kapcsolatban segítséget.
– A régióban is érezhető lesz a hatása, ezért most a Magyar Élelmiszerbankkal egyeztetünk a tartós élelmiszer-kapacitások bővítéséről – vázolta fel a terveket az intézmény vezetője. – Szeretnénk, ha azok a munkájukat elvesztő dolgozók, akik eddig nem szorultak támogatásra, most tudnák, hová fordulhatnak.
A szolgálat közben már az ünnepi időszakra is készül, hiszen ilyenkor a rászorultság és az adományozási kedv is megnő. Mészárosné Libor Ágnes arra kér mindenkit, hogy aki teheti, hozzon be tartós élelmiszert a központba, mert „biztosan lesz helye”.
Nemcsak gyermekjóléti központ – komplex családsegítés
Sokan gyermekjóléti szolgálatként ismerik az intézményt, de az Útkeresés tevékenysége jóval szélesebb. Mészárosné Libor Ágnes hangsúlyozza:
– Segítünk azoknak is, akiknek már felnőttek a gyerekei, vagy egyedül élnek, és most nehéz helyzetbe kerültek. A kollégáink önéletrajzírásban, költségvetés-tervezésben, támogatási lehetőségek feltérképezésében, sőt akár lelki támogatásban is segítenek.
Aki belép, nem kérdezősködéssel találkozik, hanem diszkrét fogadtatással. A beszélgetések zárt szobában zajlanak, titoktartás mellett.
– Fontos, hogy az emberek ne érezzék kellemetlennek az első belépést. Ez gyakran a legnehezebb lépés.
Útkeresés Segítő Szolgálat: „Nem ítélünk, hanem segítünk“
Az intézmény vezetője kiemeli: az Útkeresés nyitva áll mindazok előtt, akik elakadtak valahol, és nem tudják, kihez fordulhatnak.
Úgy véli, hogy a legnehezebb az, hogy valaki be merje vallani: segítségre van szüksége:
–Borzasztó nehéz idegen ember előtt feltárni, hogy mivel küzdünk, de nálunk ezért vannak képzett szociális asszisztensek, akik pontosan tudják, hogyan tegyék ezt a lépést könnyebbé.A legfontosabb, hogy aki bajba került, ne maradjon egyedül. Mindig van valamilyen segítség. Nem kell előre időpont, elég bejönni. Aki ide betér, azt nem minősítjük, hanem meghallgatjuk, és közösen keressük a megoldást.