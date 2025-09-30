Két dízelmozdonyt árvereznek a dunaújvárosi vasmű felszámolásából

Dunaújvárosban újabb fejezetéhez érkezett a vasmű felszámolása – ezúttal nem garázsok, vagy autók, hanem két dízelmozdony került kalapács alá. Az ipari gépeket bárki megvásárolhatja az állami árverési portálon, nettó hétmillió forintos kikiáltási áron. A meglepő tételek jól mutatják, milyen különleges eszközök bukkanhatnak fel egy nagyvállalat felszámolása során.

A vasmű felszámolásában most hasonló gépek kerültek kalapács alá

A Dunarolling Dunai Vasmű Kft. „f.a.” felszámolásában most dizelmozdonyokhoz juthatunk

Az eljárásban a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. „f.a.” a tulajdonos, a két mozdonyt külön-külön árverésben hirdették meg. Az eszközök adatai a következők:

Az egyik mozdony eszközszáma: 37082512

A másik mozdony eszközszáma: 37082522

Ki ne játszott volna gyerekként azzal a gondolattal, hogy egyszer mozdonyvezető lesz? A dunaújvárosi vasmű felszámolásának árverésén most különleges lehetőség nyílik: egy teljes dízelmozdonyhoz juthat az, aki elég bátor és persze rendelkezik a szükséges forrásokkal. Bár a hétköznapi közlekedéshez aligha használható, a licit révén akár egy gyermekkori álom is testet ölthet.

Mennyibe kerül egy mozdony?

Mindkét gép típusa hivatalosan dízelmozdonyként szerepel a nyilvántartásban. A kikiáltási áruk azonos, nettó 7,2 millió forint, az ajánlatok között pedig 50 ezer forintos licitlépcsővel lehet emelni.

A vasúti járművek értékesítése általában iparági szereplők közötti tranzakcióban zajlik, ezért különösen figyelemre méltó, hogy bárki licitálhat ezekre a mozdonyokra az állami árverési felületen. A gépek pontos műszaki állapotáról vagy gyártási adatairól a hirdetés nem közöl részleteket, így a leendő tulajdonosnak alaposan után kell járnia, milyen kondícióban vannak. Amit lehet tudni: üzemképtelen, hiányos.

Aki mozdonyra vágyik, most licitálhat

Az árverés ténye jól mutatja, hogy a felszámolási eljárások során bármilyen eszköz kalapács alá kerülhet – akár olyan is, amiről a legtöbben nem gondolnák, hogy valaha online aukción találkoznak vele. Az ipari dízelmozdonyok nemcsak vasúti cégeknek, hanem iparvállalatoknak vagy akár gyűjtőknek is érdekesek lehetnek.