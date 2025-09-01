szeptember 1., hétfő

Új üzlet a városban – de mi legyen a következő?

Új üzlettel bővült Dunaújváros szeptember 1-jétől, ami színesíti a város kínálatát és lehetőséget ad a helyieknek a friss termékek beszerzésére. A vásárlás így nemcsak praktikusabb, de kellemesebb élmény is lehet. Most pedig elmondhatják, milyen bolt hiányzik a legjobban a városból.

Ahogy az korábban megírtuk, szeptember 1-jén újabb üzlettel gazdagodott Dunaújváros: a Lipóti Pékség második boltja a Tesco áruházban nyitotta meg kapuit. A pékség friss kenyereit, péksüteményeit és egyre bővülő kínálatát már régóta nagy szeretettel fogadják a helyiek, így nem csoda, hogy sokan örülnek a mostani bővülésnek, a vásárlás Dunaújvárosban így gazdagabb és változatosabb lett. 

vásárlás dunaújvárosban
A vásárlás Dunaújvárosban még kényelmesebb és élvezetesebb lehet.
Fotó: Shutterstock

Vásárlás Dunaújvárosban - Az önök véleményére vagyunk kíváncsiak

Egy új bolt nyitása mindig jó hír a városban – hiszen nemcsak szélesebb választékot kínál, hanem színesíti a helyi mindennapokat is. De felmerül a kérdés: vajon önök minek örülnének a legjobban, ha Dunaújvárosban új üzlet, bolt vagy szolgáltatás nyílna?

Most kíváncsiak vagyunk az olvasóink véleményére: szavazásunkban megjelölhetik, hogy milyen bolt hiányzik a leginkább a városból. Egy új könyvesbolt? Egy nagyobb ruházati áruház? Esetleg valami teljesen más?

Ha új bolt nyílhatna Dunaújvárosban, milyen típusú üzletnek örülne a legjobban?

