A dunaújvárosiak megszavazták: ezek a boltok kellenének a városba

Nemrég indítottuk el szavazásunkat annak apropóján, hogy új üzlet - egy Lipóti Pékség - nyílt a városban. Arra voltunk kíváncsiak, olvasóink szerint milyen üzletek hiányoznak leginkább Dunaújvárosból. A vásárlás Dunaújvárosban a többség számára egyértelműen több választékot és kényelmet jelentene.

A vásárlás Dunaújvárosban sokak szerint új lendületet kaphatna egy nagyobb ruházati üzlettel.

Fotó: Shutterstock

Vásárlás Dunaújvárosban: ruházati üzletre vágynak a legtöbben

A legtöbb voks egyértelműen a ruházati és divatüzletekre érkezett, ami jól mutatja, hogy a város lakói szélesebb választékot szeretnének ezen a területen. A második helyen a hipermarket végzett, amely mögött a mindennapi, kényelmes bevásárlás iránti igény állhat.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára az élelmiszerüzletek kerültek, míg a negyedik helyen a játékbolt végzett – ez utóbbi jelzi, hogy sok család szívesen látná gazdagabb kínálattal a gyerekek boltjait. Az ötödik helyen pedig a mentes termékek boltja szerepel, ami egyre erősebb trendet tükröz: egyre többen keresik a glutén-, laktóz- vagy cukormentes élelmiszereket.

Az eredmények jól mutatják, hogy a város lakói egyszerre vágynak a praktikumra és a választékra – legyen szó a mindennapi bevásárlásról, a család igényeiről vagy épp az egészségtudatos életmódról.