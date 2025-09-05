30 perce
A dunaújvárosiak megszavazták: ezek a boltok kellenének a városba
Kíváncsiak voltunk, mit szeretnének legjobban a helyiek, és most itt a válasz. A vásárlás Dunaújvárosban akkor lenne teljes, ha több ruházati bolt és hipermarket nyitná meg kapuit.
Ruhák, játékok, új ízek – a dunaújvárosi kívánságlista élén
Fotó: Shutterstock
Nemrég indítottuk el szavazásunkat annak apropóján, hogy új üzlet - egy Lipóti Pékség - nyílt a városban. Arra voltunk kíváncsiak, olvasóink szerint milyen üzletek hiányoznak leginkább Dunaújvárosból. A vásárlás Dunaújvárosban a többség számára egyértelműen több választékot és kényelmet jelentene.
Vásárlás Dunaújvárosban: ruházati üzletre vágynak a legtöbben
A legtöbb voks egyértelműen a ruházati és divatüzletekre érkezett, ami jól mutatja, hogy a város lakói szélesebb választékot szeretnének ezen a területen. A második helyen a hipermarket végzett, amely mögött a mindennapi, kényelmes bevásárlás iránti igény állhat.
A képzeletbeli dobogó harmadik fokára az élelmiszerüzletek kerültek, míg a negyedik helyen a játékbolt végzett – ez utóbbi jelzi, hogy sok család szívesen látná gazdagabb kínálattal a gyerekek boltjait. Az ötödik helyen pedig a mentes termékek boltja szerepel, ami egyre erősebb trendet tükröz: egyre többen keresik a glutén-, laktóz- vagy cukormentes élelmiszereket.
Az eredmények jól mutatják, hogy a város lakói egyszerre vágynak a praktikumra és a választékra – legyen szó a mindennapi bevásárlásról, a család igényeiről vagy épp az egészségtudatos életmódról.