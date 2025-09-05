szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

23°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megkérdeztük

30 perce

A dunaújvárosiak megszavazták: ezek a boltok kellenének a városba

Címkék#játékbolt#igény#divatüzlet#város#választék

Kíváncsiak voltunk, mit szeretnének legjobban a helyiek, és most itt a válasz. A vásárlás Dunaújvárosban akkor lenne teljes, ha több ruházati bolt és hipermarket nyitná meg kapuit.

Duol.hu
A dunaújvárosiak megszavazták: ezek a boltok kellenének a városba

Ruhák, játékok, új ízek – a dunaújvárosi kívánságlista élén

Fotó: Shutterstock

Nemrég indítottuk el szavazásunkat annak apropóján, hogy új üzlet - egy Lipóti Pékség - nyílt a városban. Arra voltunk kíváncsiak, olvasóink szerint milyen üzletek hiányoznak leginkább Dunaújvárosból. A vásárlás Dunaújvárosban a többség számára egyértelműen több választékot és kényelmet jelentene.

vásárlás dunaújvárosban
A vásárlás Dunaújvárosban sokak szerint új lendületet kaphatna egy nagyobb ruházati üzlettel.
Fotó: Shutterstock

Vásárlás Dunaújvárosban: ruházati üzletre vágynak a legtöbben

A legtöbb voks egyértelműen a ruházati és divatüzletekre érkezett, ami jól mutatja, hogy a város lakói szélesebb választékot szeretnének ezen a területen. A második helyen a hipermarket végzett, amely mögött a mindennapi, kényelmes bevásárlás iránti igény állhat.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára az élelmiszerüzletek kerültek, míg a negyedik helyen a játékbolt végzett – ez utóbbi jelzi, hogy sok család szívesen látná gazdagabb kínálattal a gyerekek boltjait. Az ötödik helyen pedig a mentes termékek boltja szerepel, ami egyre erősebb trendet tükröz: egyre többen keresik a glutén-, laktóz- vagy cukormentes élelmiszereket.

Az eredmények jól mutatják, hogy a város lakói egyszerre vágynak a praktikumra és a választékra – legyen szó a mindennapi bevásárlásról, a család igényeiről vagy épp az egészségtudatos életmódról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu