Vármegyei közgyűlés

1 órája

Új fórum a drogmegelőzésre, milliárdos turizmusfejlesztés Fejérben

A vármegyei közgyűlés legutóbbi ülése alkalmával hangsúlyosan foglalkoztak a drogellenes intézkedésekkel és többmilliárdos turisztikai fejlesztésekkel.

Duol.hu

A vármegyei közgyűlésen nemcsak gazdasági és rendeleti kérdések kerültek napirendre, de a megye egészének biztonságát és társadalmi jólétét szolgáló kezdeményezések is fontos szerepet kaptak - írta társlapunk, a feol.hu. A testület támogatta a Fejér Vármegyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjászervezését, és egyetértett azzal, hogy a rendőrséggel szorosabb együttműködésre van szükség a drogprevenció terén. Ezen túlmenően a közgyűlés jóváhagyta négy aktív turisztikai beruházás megvalósítását, összesen mintegy 2,5 milliárd forint értékben. 

vármegyei közgyűlés
A vármegyei közgyűlés szeptemberi ülése Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Drogellenes munka és turisztikai fejlesztés – a vármegyei közgyűlés döntései

Az ülés elején katasztrófavédelmi beszámoló hangzott el Habermeyer Tamás tűzoltó ezredestől, majd átadták a szót a rendészet és közbiztonság ügyeinek. A közgyűlés egyhangúlag támogatta a drogprevenciós stratégia újrafogalmazását, amely szerint újjá alakul a megyében működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A cél: hatékonyabb koordináció, közös fellépés és társadalmi érzékenyítés a kábítószer-probléma csökkentése érdekében. Emellett a megye autóflottája is átalakul: bizonyos járművek értékesítése és rendeletek felülvizsgálata is napirenden szerepelt. 

A teljes cikket itt olvashatják.

Mint azt korábban megírtuk a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére és felderítésére összpontosító DELTA Program , drogellenes program első három hónapjának eredményeképpen több mint 3500 büntetőeljárás kezdődött meg.

 

