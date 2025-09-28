Új fórum a drogmegelőzésre, milliárdos turizmusfejlesztés Fejérben

A vármegyei közgyűlésen nemcsak gazdasági és rendeleti kérdések kerültek napirendre, de a megye egészének biztonságát és társadalmi jólétét szolgáló kezdeményezések is fontos szerepet kaptak - írta társlapunk, a feol.hu. A testület támogatta a Fejér Vármegyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjászervezését, és egyetértett azzal, hogy a rendőrséggel szorosabb együttműködésre van szükség a drogprevenció terén. Ezen túlmenően a közgyűlés jóváhagyta négy aktív turisztikai beruházás megvalósítását, összesen mintegy 2,5 milliárd forint értékben.

A vármegyei közgyűlés szeptemberi ülése Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Drogellenes munka és turisztikai fejlesztés – a vármegyei közgyűlés döntései

Az ülés elején katasztrófavédelmi beszámoló hangzott el Habermeyer Tamás tűzoltó ezredestől, majd átadták a szót a rendészet és közbiztonság ügyeinek. A közgyűlés egyhangúlag támogatta a drogprevenciós stratégia újrafogalmazását, amely szerint újjá alakul a megyében működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A cél: hatékonyabb koordináció, közös fellépés és társadalmi érzékenyítés a kábítószer-probléma csökkentése érdekében. Emellett a megye autóflottája is átalakul: bizonyos járművek értékesítése és rendeletek felülvizsgálata is napirenden szerepelt.

Mint azt korábban megírtuk a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére és felderítésére összpontosító DELTA Program , drogellenes program első három hónapjának eredményeképpen több mint 3500 büntetőeljárás kezdődött meg.