Megrendítő búcsú: tömegek emlékeztek a tragikusan fiatalon elhunyt Zsomborra
Sokan kísérték utolsó útjára a mindössze 22 évesen elhunyt Varga Zsombort Előszálláson és Soponyán. A Sárosd NKSC fiatal labdarúgója augusztus 13-án vesztette életét egy tragikus baleset következtében, miközben tankolni állt meg.
A megyei I. osztályú egyesület közösségi oldalán korábban megrendülten tudatta, hogy játékosukat Varga Zsombort, váratlanul érte a halál. A végső búcsún családtagok, barátok, csapattársak és szurkolók egyaránt megjelentek, hogy leróják kegyeletüket – írta társlapunk a feol.hu.
Varga Zsomborra könnyek és fehér virágok között emlékeztek
A soponyai Kerti-tónál tartott megemlékezésen fehér virágokkal és mécsesekkel emlékeztek rá, a háttérben egy kivetítőn pedig életének és pályafutásának emlékezetes pillanatai peregtek. Csapattársai külön is felidézték, mennyire lelkes és tehetséges labdarúgó volt, barátai pedig jó szívű, mindig mosolygós fiatalemberként búcsúztak tőle.
