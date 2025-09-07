Megrendítő búcsú: tömegek emlékeztek a tragikusan fiatalon elhunyt Zsomborra

A megyei I. osztályú egyesület közösségi oldalán korábban megrendülten tudatta, hogy játékosukat Varga Zsombort, váratlanul érte a halál. A végső búcsún családtagok, barátok, csapattársak és szurkolók egyaránt megjelentek, hogy leróják kegyeletüket – írta társlapunk a feol.hu.

Csapattársai és barátai is gyászolják a tragikus balesetben elhunyt Varga Zsombort.

Forrás: Sárosd NKSC

Varga Zsomborra könnyek és fehér virágok között emlékeztek

A soponyai Kerti-tónál tartott megemlékezésen fehér virágokkal és mécsesekkel emlékeztek rá, a háttérben egy kivetítőn pedig életének és pályafutásának emlékezetes pillanatai peregtek. Csapattársai külön is felidézték, mennyire lelkes és tehetséges labdarúgó volt, barátai pedig jó szívű, mindig mosolygós fiatalemberként búcsúztak tőle.

Teljes cikk itt olvasható.