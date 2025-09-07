szeptember 7., vasárnap

Gyász

57 perce

Megrendítő búcsú: tömegek emlékeztek a tragikusan fiatalon elhunyt Zsomborra

Címkék#tragédia#Előszállás#baleset#emlékezés#élet#búcsú

Sokan kísérték utolsó útjára a mindössze 22 évesen elhunyt Varga Zsombort Előszálláson és Soponyán. A Sárosd NKSC fiatal labdarúgója augusztus 13-án vesztette életét egy tragikus baleset következtében, miközben tankolni állt meg.

Duol.hu

A megyei I. osztályú egyesület közösségi oldalán korábban megrendülten tudatta, hogy játékosukat Varga Zsombort, váratlanul érte a halál. A végső búcsún családtagok, barátok, csapattársak és szurkolók egyaránt megjelentek, hogy leróják kegyeletüket – írta társlapunk a feol.hu.

Varga Zsombor
Csapattársai és barátai is gyászolják a tragikus balesetben elhunyt Varga Zsombort.
Forrás: Sárosd NKSC

Varga Zsomborra könnyek és fehér virágok között emlékeztek

A soponyai Kerti-tónál tartott megemlékezésen fehér virágokkal és mécsesekkel emlékeztek rá, a háttérben egy kivetítőn pedig életének és pályafutásának emlékezetes pillanatai peregtek. Csapattársai külön is felidézték, mennyire lelkes és tehetséges labdarúgó volt, barátai pedig jó szívű, mindig mosolygós fiatalemberként búcsúztak tőle.

Teljes cikk itt olvasható.

