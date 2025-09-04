Soponya várja a gasztronómia és a vadászat szerelmeseit

A VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. célja, hogy a látogatók bepillantást nyerjenek a vadászat kulturális és természeti értékeibe. A vadhús sokoldalú felhasználási lehetőségeit a fesztivál legnagyobb attrakciója, a Vadételek Asztala főzőverseny mutatja be, ahol közel 300 szakács mérkőzik meg szarvas, őz, vaddisznó és muflon kategóriákban, írja a feol.hu. A verseny zsűrijét Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke vezeti, garantálva a szakmai színvonalat. A főzőverseny mellett a látogatók széles gasztronómiai kínálatban válogathatnak, és testközelből élhetik át a kulináris élményt. Lássuk, milyen programokat kínál a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál!

A látogatók a fesztiválon testközelből ismerhetik meg a vadhús sokoldalú felhasználási lehetőségeit.

Forrás: VADEX

A vadhús mellett a színes programoké a főszerep

A fesztivál programjai azonban nem merülnek ki a főzőversenyben. A nap során koncertek, kitüntetések átadása, valamint különleges bemutatók színesítik az eseményt. A fehérvári helyőrségi zenekar mellett az Irigy Hónaljmirigy és a Bon-Bon Együttes lép fel, így minden korosztály talál kedvére valót. A látogatók vadászkutya-bemutatókon, élő állat bemutatókon vehetnek részt, de emellett bútor-, autó- és természetfotó-kiállítások is várják az érdeklődőket. A gyerekeket külön programok szórakoztatják, így az egész család számára tartalmas kikapcsolódást nyújt a rendezvény.

Különlegesség, hogy a 2025-ös fesztiválhoz két rangos esemény is csatlakozik: a XXXII. Fejér Vármegyei Vadásznap, valamint a STIHL Timbersports Magyar Nemzeti Bajnokság, így a látogatók nemcsak gasztronómiai, hanem sport- és természetközeli élményekben is részesülhetnek. Az egész napos esemény műsorát Szujó Zoltán, ismert sportriporter vezeti, aki a programok között interaktív élményekkel és bemutatókkal szórakoztatja a közönséget.

Teljes cikk a feol.hu-n.