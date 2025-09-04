35 perce
Soponya várja a gasztronómia és a vadászat szerelmeseit
Idén 18. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivált, amely szeptember 6-án, szombaton várja a látogatókat a soponyai Ökoturisztikai Központban. A fesztivál középpontjában ezúttal is a vadhús áll, amely nem csupán különleges gasztronómiai élményt kínál, de az erdő és a vadászat hagyományait is hivatott bemutatni.
A VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. célja, hogy a látogatók bepillantást nyerjenek a vadászat kulturális és természeti értékeibe. A vadhús sokoldalú felhasználási lehetőségeit a fesztivál legnagyobb attrakciója, a Vadételek Asztala főzőverseny mutatja be, ahol közel 300 szakács mérkőzik meg szarvas, őz, vaddisznó és muflon kategóriákban, írja a feol.hu. A verseny zsűrijét Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke vezeti, garantálva a szakmai színvonalat. A főzőverseny mellett a látogatók széles gasztronómiai kínálatban válogathatnak, és testközelből élhetik át a kulináris élményt. Lássuk, milyen programokat kínál a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál!
A vadhús mellett a színes programoké a főszerep
A fesztivál programjai azonban nem merülnek ki a főzőversenyben. A nap során koncertek, kitüntetések átadása, valamint különleges bemutatók színesítik az eseményt. A fehérvári helyőrségi zenekar mellett az Irigy Hónaljmirigy és a Bon-Bon Együttes lép fel, így minden korosztály talál kedvére valót. A látogatók vadászkutya-bemutatókon, élő állat bemutatókon vehetnek részt, de emellett bútor-, autó- és természetfotó-kiállítások is várják az érdeklődőket. A gyerekeket külön programok szórakoztatják, így az egész család számára tartalmas kikapcsolódást nyújt a rendezvény.
Különlegesség, hogy a 2025-ös fesztiválhoz két rangos esemény is csatlakozik: a XXXII. Fejér Vármegyei Vadásznap, valamint a STIHL Timbersports Magyar Nemzeti Bajnokság, így a látogatók nemcsak gasztronómiai, hanem sport- és természetközeli élményekben is részesülhetnek. Az egész napos esemény műsorát Szujó Zoltán, ismert sportriporter vezeti, aki a programok között interaktív élményekkel és bemutatókkal szórakoztatja a közönséget.
Teljes cikk a feol.hu-n.