szeptember 9., kedd

Ádám névnap

17°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Soponya

8 órája

300 szakács főzött erdei ízeket – íme a vadgasztronómia legjobb napja

Címkék#Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál#vaddisznó#vadétel#szakács

Szarvas, őz, vaddisznó sőt még muflon is került a bográcsokba az idei Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon, amely a hazai vadgasztronómia legnagyobb eseménye.

Duol.hu

Soponyán idén közel háromszáz szakács mutatta meg, milyen gazdag ízvilágot kínálnak a magyar erdők. Levesek, raguk, pörköltek és vadburgerek illata lengte be a rendezvényt. A vadgasztronómia itthon még mindig ritkaságszámba megy, pedig a magyar vadállomány világszínvonalú - írta társlapunk, a feol.hu

vadgasztronómia
Dr. Molnár Krisztián is részt vett a vadgasztronómiai fesztiválon Fotó: fejer.hu

Vadgasztronómiai fesztivál, idén Soponyán

A fesztivál célja épp ezért nemcsak a kulináris élvezet, hanem a vadhús népszerűsítése is. Nagy István agrárminiszter szerint évente mindössze 0,1–0,3 kg vadhúst fogyaszt egy magyar, holott a hús tiszta, egészséges, és kiválóan illeszkedik a modern étrendekhez. 

– A vadhús különleges beltartalmi értékekkel bír, antibiotikum- és gyógyszermaradvány-mentes, ezért tökéletesen illeszkedik az egészségtudatos étrendbe. Ennek ellenére a hazai fogyasztás alacsony. A legkedveltebb vadételek között a vaddisznó vezet, ezt követi az őz, a fácán, a nyúl, a szarvas és a vadkacsa - mondta a miniszter.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke is üdvözölte a fesztivál résztvevőit. Beszédében hangsúlyozta: a rendezvény fontos célja a vadételek népszerűsítése, hiszen bár a magyar vadállomány világszínvonalú, a hazai vadhúsfogyasztás még mindig rendkívül alacsony.

A fesztivált színes programok, koncertek és látványos bemutatók kísérték, így az élmény minden érzékszervre hatott.

A vadgasztronómiai fesztiválról bővebben itt olvashatnak, ahol az eseményről készült képgalériát is videót is megtekinthetik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu