300 szakács főzött erdei ízeket – íme a vadgasztronómia legjobb napja

Soponyán idén közel háromszáz szakács mutatta meg, milyen gazdag ízvilágot kínálnak a magyar erdők. Levesek, raguk, pörköltek és vadburgerek illata lengte be a rendezvényt. A vadgasztronómia itthon még mindig ritkaságszámba megy, pedig a magyar vadállomány világszínvonalú - írta társlapunk, a feol.hu.

Dr. Molnár Krisztián is részt vett a vadgasztronómiai fesztiválon Fotó: fejer.hu

Vadgasztronómiai fesztivál, idén Soponyán

A fesztivál célja épp ezért nemcsak a kulináris élvezet, hanem a vadhús népszerűsítése is. Nagy István agrárminiszter szerint évente mindössze 0,1–0,3 kg vadhúst fogyaszt egy magyar, holott a hús tiszta, egészséges, és kiválóan illeszkedik a modern étrendekhez.

– A vadhús különleges beltartalmi értékekkel bír, antibiotikum- és gyógyszermaradvány-mentes, ezért tökéletesen illeszkedik az egészségtudatos étrendbe. Ennek ellenére a hazai fogyasztás alacsony. A legkedveltebb vadételek között a vaddisznó vezet, ezt követi az őz, a fácán, a nyúl, a szarvas és a vadkacsa - mondta a miniszter.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke is üdvözölte a fesztivál résztvevőit. Beszédében hangsúlyozta: a rendezvény fontos célja a vadételek népszerűsítése, hiszen bár a magyar vadállomány világszínvonalú, a hazai vadhúsfogyasztás még mindig rendkívül alacsony.

A fesztivált színes programok, koncertek és látványos bemutatók kísérték, így az élmény minden érzékszervre hatott.

