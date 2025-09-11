Vadállatok emberközelben, oda kell figyelnünk

Hetek óta a bonyhádi Nepomuki-híd közelében, a patakparton élt egy vadállat. A bonyhádiak Rudolfnak nevezték el. A békés jószág látszólag jól érezte magát a városközpont közvetlen közelében, de többen úgy gondolták, nem ez a legmegfelelőbb élőhely egy vadállat számára. A bonyhádiak által örökbe fogadott szarvas, Rudolf menekítése megkezdődött. Már hetek óta a várost járta, és eddig igencsak jól érzete magát a környéken, amíg be nem szorult a nádasba - írta társoldalunk, a teol.hu. A teljes cikket itt olvashatják

A bonyhádiak vadállata Rudolf

Fotó: amatőr felvétel

Dunaújvárost a rókák szállták meg

Dunaújváros és környékén is többször találkozhattunk vadállatokkal, vagy éppen nem éppen őshonos állattal, például egy kígyóval. A rókákon és az aranysakálon már meg sem lepődünk a környéken, hiszen teljesen belakták magukat, átalakítva a vadászterületeken a vadállomány összetételét. A "városi" rókákról korábban már írtunkhttps://www.duol.hu/helyi-kozelet/2023/02/egyre-gyakoribbak-a-varosi-rokak