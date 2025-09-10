Tanácsok gyakorló szülőknek: Mit egyen a gyerek az iskolában?

Szabó Gréta a Szent Pantaleon Kórház Egészségfejlesztési Irodájának munkatársa. Dietetikusként sokszor találkozik étkezési problémával küzdő gyermekkel. Éppen ezért ő is a megelőzést tartja a legfontosabbnak. Mikor arról kérdeztük, hogyan szerethetjük az étkezések összeállításánál jól a gyermekünket, többféle szempontra hívta fel a figyelmünket. Az egyik ilyen az okosan összeállított Egyre több szülőt foglalkoztat a kérdés: mit csomagoljunk a kisgyermek uzsonnás dobozába, hogy az ne csak finom, hanem egészséges és tápláló is legyen.

Egy jól összeállított uzsonnás doboz segít megelőzni az elhízást, és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását. Fotó: ibragimova

– A nyári szünet után a gyerekeket újra fokozott szellemi és fizikai terhelés éri, így a rendszeresen és tudatosan összeállított étrend kulcsszerepet kap– hangsúlyozza Szabó Gréta.– Ebben a szülők egyik legpraktikusabb eszköze éppen az uzsonnás doboz, amelybe minden nap kerülhet friss, változatos és tápláló étel. A jól megválasztott tízórai és uzsonna támogatja a koncentrációt, segíti a fejlődést, és kialakítja a helyes táplálkozási szokásokat. De azért arról sem feledkezhetünk el, hogy Magyarországon szomorú tendencia, hogy a túlsúly és az elhízás egyre több fiatalt érint.

Az elhízás már gyermekkorban is óriási kockázatot jelent a szív és érrendszeri betegségek, vagy a cukorbetegség kialakulásának szempontjából. Azonban a súlytöbblet és az említett betegségek a megfelelő rendszeren nyugvó, változatos, mértékletes mennyiségű táplálkozással megelőzhetőek lennének.

Egy igazán „vonzó“ uzsonnás doboz. Fotó: kuvona



A reggeli az alap

Sok gyermek reggeli nélkül indul iskolába, ami nemcsak a koncentrációt rontja, hanem az egész napos energiaellátást is veszélyezteti. –hangsúlyozza Szabó Gréta.

Ha a gyerek nehezen eszik reggel, elég lehet néhány falat teljes kiőrlésű keksz, egy fél szendvics vagy gyümölcs. A lényeg a fokozatosság: idővel kialakul a reggeli szokása.

Napi étkezési terv: előrelátás kérdése

Egy iskolás gyermek sokszor 8–10 órát is távol van otthonról. Ezért érdemes előre gondolkodni, figyelembe venni az iskolai menüt és az edzések, különórák idejét. Mivel a menzán gyakran dominálnak a krumpli-, rizs- és tésztaételek, otthon érdemes a zöldségekre és gyümölcsökre helyezni a hangsúlyt. Hétvégén különösen ajánlott zöldségekben gazdag fogásokat készíteni: rakott és töltött zöldségeket, főzelékeket vagy könnyű salátákat.