Tanácsok gyakorló szülőknek: Mit egyen a gyerek az iskolában?
Egészséges, boldog felnőttet szeretnénk gyermekünkből. Ez minden szülő vágya és reménye. Az ehhez vezető út azonban apró lépésekből tevődik össze. Nem is gondolnánk, de fontos szerepet játszik ebben egy jól összeállított uzsonnás doboz is.
Szabó Gréta a Szent Pantaleon Kórház Egészségfejlesztési Irodájának munkatársa. Dietetikusként sokszor találkozik étkezési problémával küzdő gyermekkel. Éppen ezért ő is a megelőzést tartja a legfontosabbnak. Mikor arról kérdeztük, hogyan szerethetjük az étkezések összeállításánál jól a gyermekünket, többféle szempontra hívta fel a figyelmünket. Az egyik ilyen az okosan összeállított Egyre több szülőt foglalkoztat a kérdés: mit csomagoljunk a kisgyermek uzsonnás dobozába, hogy az ne csak finom, hanem egészséges és tápláló is legyen.
– A nyári szünet után a gyerekeket újra fokozott szellemi és fizikai terhelés éri, így a rendszeresen és tudatosan összeállított étrend kulcsszerepet kap– hangsúlyozza Szabó Gréta.– Ebben a szülők egyik legpraktikusabb eszköze éppen az uzsonnás doboz, amelybe minden nap kerülhet friss, változatos és tápláló étel. A jól megválasztott tízórai és uzsonna támogatja a koncentrációt, segíti a fejlődést, és kialakítja a helyes táplálkozási szokásokat. De azért arról sem feledkezhetünk el, hogy Magyarországon szomorú tendencia, hogy a túlsúly és az elhízás egyre több fiatalt érint.
Az elhízás már gyermekkorban is óriási kockázatot jelent a szív és érrendszeri betegségek, vagy a cukorbetegség kialakulásának szempontjából. Azonban a súlytöbblet és az említett betegségek a megfelelő rendszeren nyugvó, változatos, mértékletes mennyiségű táplálkozással megelőzhetőek lennének.
A reggeli az alap
Sok gyermek reggeli nélkül indul iskolába, ami nemcsak a koncentrációt rontja, hanem az egész napos energiaellátást is veszélyezteti. –hangsúlyozza Szabó Gréta.
Ha a gyerek nehezen eszik reggel, elég lehet néhány falat teljes kiőrlésű keksz, egy fél szendvics vagy gyümölcs. A lényeg a fokozatosság: idővel kialakul a reggeli szokása.
Napi étkezési terv: előrelátás kérdése
Egy iskolás gyermek sokszor 8–10 órát is távol van otthonról. Ezért érdemes előre gondolkodni, figyelembe venni az iskolai menüt és az edzések, különórák idejét. Mivel a menzán gyakran dominálnak a krumpli-, rizs- és tésztaételek, otthon érdemes a zöldségekre és gyümölcsökre helyezni a hangsúlyt. Hétvégén különösen ajánlott zöldségekben gazdag fogásokat készíteni: rakott és töltött zöldségeket, főzelékeket vagy könnyű salátákat.
Milyen a jó uzsonnás doboz?
A szülők gyakran küzdenek a büfék és gyorséttermek vonzerejével, de egy jól összeállított uzsonnás doboz valódi alternatívát jelenthet.
- Gyümölcs, zöldség: szezonális, frissen szeletelve.
- Tejtermék: házi gyümölcsös joghurt, túrókrém.
- Szendvics: teljes kiőrlésű kenyérből, pita vagy wrap formájában.
- Egészséges nassolnivaló: étcsokoládé, cukormentes zabkeksz, házi müzliszelet, sütemény vagy egy marék dió, mandula.
Folyadék: a rejtett buktató
– Sok szülő nincs tisztában vele, mennyire veszélyesek a „folyékony kalóriák”– magyarázza a dietetikus. – A szénsavas üdítők, ízesített ásványvizek és gyümölcslevek rengeteg cukrot tartalmaznak, ami fokozza a szomjúságot és növeli az elhízás kockázatát. A legjobb választás a csapvíz, ásványvíz, házi gyümölcstea vagy friss gyümölccsel ízesített víz. Az energiaitalok gyerekek számára kifejezetten ártalmasak.
A szülői példa ereje
A gyerekek leginkább azt másolják, amit otthon látnak. Ha a családban természetes a zöldség- és gyümölcsfogyasztás, a vízivás és az aktív életmód, akkor a gyerek számára is ez lesz az alap. A jó szokások tehát közösen alakíthatók ki.
A tudatos uzsonnás doboz nem csupán egy ételcsomag: a gyermek jövőjébe fektetett energia. A rendszeres reggeli, az előrelátó napi étrend, a friss és változatos ételek, valamint a megfelelő folyadékfogyasztás együttesen segítenek abban, hogy a gyerekek egészségesek, kiegyensúlyozottak és energikusak legyenek az iskolában – és azon túl is.