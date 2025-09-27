Duol.hu podcast
4 órája
Segítségkérések sokaságára is felkészült az Útkeresés Dunaújvárosban
Dunaújvárosban a vasmű bezárása sok család életét forgatta fel. Az Útkeresés munkatársai arra számítanak, hogy a korábbinál több felnőtt keres majd megélhetési, álláskeresési és anyagi problémákkal kapcsolatban segítséget. Mészárosné Libor Ágnessel, az intézmény vezetőjével beszélgettünk.
Duol.hu podcast
- A törvényt nem lehet megkerülni” – műkörmöst kérdeztünk a géllakk-tilalomról
- Biztonságos háttérrel kezdődött az új tanév a Dunaföldvári Gimnáziumban
- Búcsúk emlékei és egy különleges találkozás Dunaföldváron
- A jó mesetábor aranyat ér
- „Nemcsak a munka, az önbizalom is elveszett”
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre