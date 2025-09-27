szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Segítségkérések sokaságára is felkészült az Útkeresés Dunaújvárosban

Címkék#Útkeresés#vasmű#Mészárosné Libor Ágnes

Dunaújvárosban a vasmű bezárása sok család életét forgatta fel. Az Útkeresés munkatársai arra számítanak, hogy a korábbinál több felnőtt keres majd megélhetési, álláskeresési és anyagi problémákkal kapcsolatban segítséget. Mészárosné Libor Ágnessel, az intézmény vezetőjével beszélgettünk.

