Segítségkérések sokaságára is felkészült az Útkeresés Dunaújvárosban

Dunaújvárosban a vasmű bezárása sok család életét forgatta fel. Az Útkeresés munkatársai arra számítanak, hogy a korábbinál több felnőtt keres majd megélhetési, álláskeresési és anyagi problémákkal kapcsolatban segítséget. Mészárosné Libor Ágnessel, az intézmény vezetőjével beszélgettünk.

