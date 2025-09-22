Bárkinek és bármit megfőz a dunaújvárosi gasztronomád

Először arról váltottunk szót, hogy milyen kapcsolata van még Dunaújvárossal. - Tizenkilenc éves koromig éltem itt, a szüleim most is itt laknak. Sőt, az édesanyám dunaújvárosi születésű, édesapám szombathelyi, de édesanyám miatt itt ragadt a városban. Az is előfordul, hogy az ő kertjükben készítek grillezős videókat - vagyis nemcsak utcai főzésről beszélhetünk.

Németh Bálint bárkinek, bármit megfőz. Akár a vendég otthonában is. Utcai főzésként indult

Fotó: balintspot

Az utcai főzéstől az ismert emberekig

Németh Bálint a honlapján gasztronomádnak nevezi magát. Kérdésünkre, hogy mit ért ezalatt, így válaszolt: - Nincs szakácsképzettségem, de dolgoztam már itthon, az Egyesült Államokban és Mexikóban is. Tizenkét éves korom óta főzök, ezt a vállalkozást nyolc éve csinálom. Nem akarok szakács lenni, 14-16 órát a konyhában állni. A szakácsé egy olyan életforma, ami mellett nincs más, gyakorlatilag nincs magánéleted, és én ezt nem akarom. De visszatérve a kérdésre. Mit is jelent az, hogy gasztronomád? Nincs éttermem, nincs helyiségem, ott főzök, ahol erre lehetőség adódik. Volt, hogy eskövőre egy mezőn főztem, egy gázzsámoly volt, én vittem a többi "hozzávalót", a lábasokat, a késeket. Visszatérve a nomádságra. Mexikóban négy hónapot éltem, nyaraló kanadaiaknak, amerikaiaknak főztem. Két ételnek mindig nagy sikere volt, a hortobágyi húsos palacsintának és a gulyáslevesnek.

A BálintSpot sikerét az utcáról való főzés alapozta meg. Ez annyit jelent, hogy Németh Bálint az utcán megszólít egy embert, és felteszi neki a kérdést, megfőzheti e a kedvenc gyerekkori ételét.

- Szerencsére ez már nem teljesen így megy. Ez volt az alapgondolat, de deficites volt, hiszen én álltam minden költséget. Most már két része van a műsornak, az utca emberének való főzés, és az ismert embereknek való főzés. A nagy áttörés az volt, amikor Dobrády Ákosnak készítettem el a gyerekkori kedvencét, a vajas lekváros kenyeret. Körtéből készítettem fahéjas, vaníliás lekvárt, francia vajat és kovászos kenyeret használtam fel. Én is meglepődtem azon, milyen sikere volt a videómnak, mekkora látogatottsága volt az interneten. Most már egyre több hazai ismert emberrel főzök közösen, szponzorokat is találtam, egy-másfél milliós látogatottságuk van ezeknek a műsoroknak. Eljutottam odáig, hogy van olyan is, aki maga jelentkezik, hogy szeretné, ha főznék neki. Egyébként ezek az ismert magyar emberek nagyon jó fejek, élvezem velük a munkát.