szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

22°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Isten hozott!

4 órája

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Címkék#Szent Pantaleon Kórház#újszülött#gólyahír

Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Duol.hu

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.

újszülött
Az újszülött érkezése mindig öröm Forrás:  Shutterstock

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet 

Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek

2025.09.01.-2025.09.07.

Gyermek család- és utóneve

Születési dátum

Súly gramm

Hossz cm

Anyja neve

Apja neve

Kaczor Barnabás09.02335048Ditrich KarinaKaczor Barnabás
Kománovics Martin09.02420053Kománovics CsabánéKománovics Csaba
Kocsis Zoé Diána09.03295050Kocsisné Keller Diána ViktóriaKocsis Csaba
Farkas Nimród09.05370056Farkas-Szentimrey DóraFarkas Norbert
Mathiás Liza09.07370056Kovács VanesszaMathiás László

Forrás: Szent Pantaleon Kórház

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu