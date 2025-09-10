Isten hozott!
38 perce
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet
Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek
2025.09.01.-2025.09.07.
Gyermek család- és utóneve
Születési dátum
Súly gramm
Hossz cm
Anyja neve
Apja neve
|Kaczor Barnabás
|09.02
|3350
|48
|Ditrich Karina
|Kaczor Barnabás
|Kománovics Martin
|09.02
|4200
|53
|Kománovics Csabáné
|Kománovics Csaba
|Kocsis Zoé Diána
|09.03
|2950
|50
|Kocsisné Keller Diána Viktória
|Kocsis Csaba
|Farkas Nimród
|09.05
|3700
|56
|Farkas-Szentimrey Dóra
|Farkas Norbert
|Mathiás Liza
|09.07
|3700
|56
|Kovács Vanessza
|Mathiás László
Forrás: Szent Pantaleon Kórház
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre