szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

16°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Isten hozott!

22 perce

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Címkék#Szent Pantaleon Kórház#újszülött#gólyahír

Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Duol.hu

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.

újszülött
Az újszülött érkezése mindig öröm Forrás:  Shutterstock

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet 

Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek

2025.09.08.-2025.09.14.

Gyermek család- és utóneve

Születési dátum

Súly gramm

Hossz cm

Anyja neve

Apja neve

Vicai Bence Henrik09.09.350053Vicainé Viktor NoémiVicai Tibor Zsolt
Pacsi Nimród09.11.445054  
Ivanics Dominik Gyula09.12.330054  
Kovács Mia Amira09.12310049Csendes Georgina VivienKovács Zoltán Nikolasz

Forrás: Szent Pantaleon Kórház

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu