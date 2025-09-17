Isten hozott!
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet
Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek
2025.09.08.-2025.09.14.
Gyermek család- és utóneve
Születési dátum
Súly gramm
Hossz cm
Anyja neve
Apja neve
|Vicai Bence Henrik
|09.09.
|3500
|53
|Vicainé Viktor Noémi
|Vicai Tibor Zsolt
|Pacsi Nimród
|09.11.
|4450
|54
|Ivanics Dominik Gyula
|09.12.
|3300
|54
|Kovács Mia Amira
|09.12
|3100
|49
|Csendes Georgina Vivien
|Kovács Zoltán Nikolasz
Forrás: Szent Pantaleon Kórház
