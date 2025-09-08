Vargáné Kaiser Katalin: A Tisza koncepciója szerint Nagyvenyimen „túlgazdagok" élnek

Magyar Péter SZJA tervezete kapcsán több sajtóorgánum is beszámolt egy kiszivárgott dokumentumról. Ebben a Tisza Párt háromkulcsos progresszív személyi jövedelemadó (SZJA) bevezetését tervezi hatalomra kerülése esetén. Vargáné Kaiser Katalinnak, Nagyvenyim polgármesterének véleményét kérdeztük minderről.

Tovább

Egy reggel, ami minden diáknak mást jelentett

Rengeteg esemény zajlik körülöttünk, a városban és a világban egyaránt. A heti hírösszefoglaló most is összegyűjtötte, mi minden történt Dunaújvárosban és környékén.

Tovább

Ez itt a Tér - a Könyvtér! Nyárzáró kulturális kavalkád a Városháza téren (galériával és videóval)

Ismét remek programkínálattal csalogatták az olvasást és a kultúrát szerető közönséget a hetedik alkalommal létrejött KönyvTér rendezvényen, Dunaújvárosban.

A régebbi időkben a könyvtárakat egy zártabb, csöndesebb helynek ismerhettük, ahol kevésbé számíthattunk hangos és új megnyilvánulásokra. Nos, a mai időkre szerencsére ez alaposan megváltozott. Jóval nyitottabbak és sokszínűbb programokkal várják a kultúra iránt fogékony embereket. Ennek egyik kiváló bizonyítéka a József Attila Könyvtár által szervezett KönyvTér, amit jószívvel és érdeklődéssel fogadnak már hetedik éve Dunaújváros és környéke lakói. Szeptember 6-án, szombaton újra megtelt emberekkel a Városháza tér a József Attila Könyvtár nyárzáró rendezvényén. Az igényes színpadi műsorok mellett a helyismeret, a kiállítások és különböző interaktív programok is nagy sikerre számíthattak.

Tovább

Fröcsi, lakkcipő és gyárzaj – így készült a gyerekek kedvenc cipője

A hetvenes években a gyerekek lábán sokszor dunaújvárosi cipő kopogott. Dunaújváros régen nemcsak az acélról, hanem a színes, játékos gyermekcipőkről is híres volt. A filmhíradó egy különleges pillanatképet őriz ebből a világból.

Tovább