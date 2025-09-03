Új aszfaltburkolatot kapnak az utcák, elkezdődött a kivitelezés

Kanik Péter Előszállás polgármestere a közösségi médiában osztotta meg a jó hírt, miszerint hétfőn megkezdődtek a kivitelezési munkálatok a TOP Plusz pályázat keretében megvalósuló útfelújítási projektben. Mint írja, a beruházás révén a Kossuth, Béke, Vörösmarty és Dollár utcák új aszfaltburkolatot kapnak. A munkák várhatóan 7-8 hétig tartanak. Kérik, fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon! A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozás és időszakos lezárásokra is sor kerülhet. A lakosságot minden fontosabb változásról időben tájékoztatni fogják.