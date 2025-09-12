szeptember 12., péntek

Új eszközökkel támogatták a tűzoltókat, hogy mindig fittek legyenek

Iváncsa és Pusztaszabolcs önkormányzatának támogatása révén kapott új sporteszközöket a pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs állománya.

Duol.hu

Iváncsa Község Önkormányzata és Pusztaszabolcs Város Önkormányzata közösen támogatta a helyi katasztrófavédelmi őrsön dolgozó tűzoltókat egy futópaddal és egy szobakerékpárral. Ezzel is segítve a dunaújvárosi parancsnoksághoz tartozó állomány mindennapi felkészülését, hogy erőnlétüket megőrizzék a tűzoltók támogatása révén – számolt be róla Iváncsa közösségi oldala. Az eszközöket ünnepélyesen adta át Tüke László Pusztaszabolcs és Molnár Tibor Iváncsa polgármestere Pásztor Lászlónak, a dunaújvárosi hivatásos parancsnokság vezetőjének. A futópad és a szobakerékpár hozzájárul ahhoz, hogy a tűzoltók még felkészültebben, gyorsabban és egészségesebben láthassák el áldozatos munkájukat.

tűzoltók támogatása
A pusztaszabolcsi tűzoltók támogatása a két önkormányzat közös ajándéka volt
Forrás: Iváncsa önkormányzata

 

