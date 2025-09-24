Pacaltól a palóclevesig: Megnéztük hol tart a dunaújvárosi tűzoltók főzős sorozata

Amikor hetekkel ezelőtt a dunaújvárosi tűzoltók meghirdették a tűzoltó challenge-et, még senki sem gondolta, mekkora siker lesz belőle. A játék lényege, hogy Magyarország 19 vármegyéjének és a határon túli magyarlakta területeknek a jellegzetes ételeit főzik meg – a TikTok-követők javaslatai alapján. A kommentek pedig csak úgy záporoznak: mindenki lelkesen ajánlja a saját megyéje büszkeségét, és receptekből sincs hiány. Lássuk hol tart most a tűzoltó kihívás!

Tűzoltó kihívás: országszerte ajánlanak ételeket a követők

Forrás: TikTok

A tűzoltók nem tétlenkedtek: Nógrád vármegyéből palóclevest, Zalából dödöllét, Baranyából kakaspörköltet, Borsodból pacalt, míg az alföldi tájegységből pásztortarhonyát készítettek eddig. Vidám, jókedvű főzések és közös étkezések kerekedtek belőle – a kamerák mindent megörökítettek, a követők legnagyobb örömére.

Tűzoltó kihívás: jókedv, jó étvágy és rengeteg közösségi szeretet

A kommentelők nem fukarkodnak a dicséretekkel: sokan jó étvágyat, jó munkát és eseménymentes szolgálatot kívánnak a tűzoltóknak, mások viccesen már online főzőiskolát indítanának velük. Egy hozzászólás különösen találó volt: „Online főzőiskolát indíthattok, néznénk sokan, tanulnánk is biztos.”