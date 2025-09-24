szeptember 24., szerda

Tűzoltó kihívás

29 perce

Pacaltól a palóclevesig: Megnéztük hol tart a dunaújvárosi tűzoltók főzős sorozata

Címkék#kihívás#tájegység#tűzoltó#palócleves

Nagy siker övezi a tűzoltók TikTok-sorozatát, amelyben főzés közben mutatják meg hétköznapi oldalukat. A tűzoltó kihívás mostanra igazi közösségi élménnyé vált, hiszen országszerte érkeznek az ötletek és receptek.

Varga Zsófia

Amikor hetekkel ezelőtt a dunaújvárosi tűzoltók meghirdették a tűzoltó challenge-et, még senki sem gondolta, mekkora siker lesz belőle. A játék lényege, hogy Magyarország 19 vármegyéjének és a határon túli magyarlakta területeknek a jellegzetes ételeit főzik meg – a TikTok-követők javaslatai alapján. A kommentek pedig csak úgy záporoznak: mindenki lelkesen ajánlja a saját megyéje büszkeségét, és receptekből sincs hiány. Lássuk hol tart most a tűzoltó kihívás! 

tűzoltó kihívás
Tűzoltó kihívás: országszerte ajánlanak ételeket a követők
Forrás: TikTok

A tűzoltók nem tétlenkedtek: Nógrád vármegyéből palóclevest, Zalából dödöllét, Baranyából kakaspörköltet, Borsodból pacalt, míg az alföldi tájegységből pásztortarhonyát készítettek eddig. Vidám, jókedvű főzések és közös étkezések kerekedtek belőle – a kamerák mindent megörökítettek, a követők legnagyobb örömére.

@kubukubu01 Ma pásztortarhonyát főztünk ebédre ezt szeretnénk nektek megmutatni hogyan készítettük el tűzoltós módra #fyp #foruyou #fireman#ebéd #főzés ♬ eredeti hang - MixBand (Kupuszina)

Tűzoltó kihívás: jókedv, jó étvágy és rengeteg közösségi szeretet

A kommentelők nem fukarkodnak a dicséretekkel: sokan jó étvágyat, jó munkát és eseménymentes szolgálatot kívánnak a tűzoltóknak, mások viccesen már online főzőiskolát indítanának velük. Egy hozzászólás különösen találó volt: „Online főzőiskolát indíthattok, néznénk sokan, tanulnánk is biztos.”

@kubukubu01 #viralvideo #magyartiktok #work #haha #pusztuljonforyouba #viralvideotiktok #baszdkiforyouba #hungary #tuzoltosag #tűzoltó #funnyvideos #fire #fireman #firefighter #fireworks #fire #fozes #ebéd #fyp #takarodjonforyouba #funnyvideosforyou#haha #vicces #fireman #firework ♬ eredeti hang - Helló

Az biztos, hogy a sorozat minden új részével egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és bár még nem tudni, hány főzős videó készül, a lelkesedésből ítélve messze nincs vége a kihívásnak. A tűzoltók egyszerre mutatják meg szakmai elhivatottságukat és közvetlen, emberi oldalukat – így nemcsak finom ételeket, hanem jókedvet és közösségi élményt is tálalnak követőiknek.

 

 

