29 perce
Pacaltól a palóclevesig: Megnéztük hol tart a dunaújvárosi tűzoltók főzős sorozata
Nagy siker övezi a tűzoltók TikTok-sorozatát, amelyben főzés közben mutatják meg hétköznapi oldalukat. A tűzoltó kihívás mostanra igazi közösségi élménnyé vált, hiszen országszerte érkeznek az ötletek és receptek.
Amikor hetekkel ezelőtt a dunaújvárosi tűzoltók meghirdették a tűzoltó challenge-et, még senki sem gondolta, mekkora siker lesz belőle. A játék lényege, hogy Magyarország 19 vármegyéjének és a határon túli magyarlakta területeknek a jellegzetes ételeit főzik meg – a TikTok-követők javaslatai alapján. A kommentek pedig csak úgy záporoznak: mindenki lelkesen ajánlja a saját megyéje büszkeségét, és receptekből sincs hiány. Lássuk hol tart most a tűzoltó kihívás!
A tűzoltók nem tétlenkedtek: Nógrád vármegyéből palóclevest, Zalából dödöllét, Baranyából kakaspörköltet, Borsodból pacalt, míg az alföldi tájegységből pásztortarhonyát készítettek eddig. Vidám, jókedvű főzések és közös étkezések kerekedtek belőle – a kamerák mindent megörökítettek, a követők legnagyobb örömére.
Tűzoltó kihívás: jókedv, jó étvágy és rengeteg közösségi szeretet
A kommentelők nem fukarkodnak a dicséretekkel: sokan jó étvágyat, jó munkát és eseménymentes szolgálatot kívánnak a tűzoltóknak, mások viccesen már online főzőiskolát indítanának velük. Egy hozzászólás különösen találó volt: „Online főzőiskolát indíthattok, néznénk sokan, tanulnánk is biztos.”
Az biztos, hogy a sorozat minden új részével egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és bár még nem tudni, hány főzős videó készül, a lelkesedésből ítélve messze nincs vége a kihívásnak. A tűzoltók egyszerre mutatják meg szakmai elhivatottságukat és közvetlen, emberi oldalukat – így nemcsak finom ételeket, hanem jókedvet és közösségi élményt is tálalnak követőiknek.