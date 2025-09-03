szeptember 3., szerda

Rácalmás

1 órája

A lángok következményei: állatok is odavesztek a hétvégi háznál

Címkék#tűz#növényzet#tűzoltók#galamb#Rácalmás#kutya

Tűz ütött ki egy hétvégi háznál Rácalmáson szeptember 2-án délután. A lángok gyorsan átterjedtek a melléképületekre, valamint az ingatlanon felhalmozott nagy mennyiségű éghető anyagra és lomokra.

Duol.hu

A tűz tovább terjedt a szomszédos, műveletlen telek növényzetére, és több közeli üdülőházat is veszélyeztetett. A helyszínre a dunaújvárosi és a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik vízsugarak segítségével fékezték meg a lángokat. A tűzeset következtében a negyven négyzetméteres épület teljesen megsemmisült, a környezetében található anyagok pedig szintén odavesztek. Sajnos a tűzben egy kutya és tíz versenygalamb is elpusztult. Szerencsére a hétvégi ház lakója időben el tudott menekülni az ingatlanból, így személyi sérülés nem történt – írta a katasztrofavedelem.hu.

tűzeset
A tűzeset során a dunaújvárosi és pusztaszabolcsi tűzoltók eloltották a lángokat.
Forrás: Canva/illusztráció

 

